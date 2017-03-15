Следователи ищут оперативников, выложивших в Сеть фото убитых детей в Туве

СК Тувы начал служебную проверку по факту размещения в социальной сети фотографий с места резонансного убийства семьи с маленькими детьми в
Ак-Довураке, по подозрению в котором задержаны две сестры.
Следователи Тувы устанавливают имена злоумышленников, которые выложили в Интернет фото с места убийства тувинской семьи с маленькими детьми. В местном отделении СК РФ подозревают, что снимки мог опубликовать в соцсетях кто-то из оперативной бригады, которая занималась расследованием.
Алла Нурсат, официальный представитель СУСК Республики Тыва: «В настоящее время в социальной сети получили широкое распространение фотографии, содержание которых связывается с местом трагедии. Указанный факт стал основанием для организации служебной проверки. В случае подтверждения несанкционированного распространения материалов предварительного следствия в отношении виновных должностных лиц будут приняты предусмотренные действующим законодательством меры воздействия».
Следователи призывают жителей республики воздержаться от дальнейшего распространения в социальных сетях снимков, которые распространяют неофициальные источники, передает РИА Новости.
Напомним, в начале марта после тушения пожара в пятиэтажном доме в городе Ак-Довурак были найдены тела 35-летних супругов, а также их дочерей 4 и 6 лет. По подозрению в совершении преступления были задержаны две местные жительницы — сестры 19 и 25 лет. По версии следствия, накануне женщины после застолья и ссоры расправились с хозяином квартиры, его женой и двумя дочками. Чтобы скрыть следы преступления, убийцы устроили пожар.
Алла Нурсат, официальный представитель СУСК Республики Тыва: «В настоящее время в социальной сети получили широкое распространение фотографии, содержание которых связывается с местом трагедии. Указанный факт стал основанием для организации служебной проверки. В случае подтверждения несанкционированного распространения материалов предварительного следствия в отношении виновных должностных лиц будут приняты предусмотренные действующим законодательством меры воздействия».
Следователи призывают жителей республики воздержаться от дальнейшего распространения в социальных сетях снимков, которые распространяют неофициальные источники, передает РИА Новости.
Напомним, в начале марта после тушения пожара в пятиэтажном доме в городе Ак-Довурак были найдены тела 35-летних супругов, а также их дочерей 4 и 6 лет. По подозрению в совершении преступления были задержаны две местные жительницы — сестры 19 и 25 лет. По версии следствия, накануне женщины после застолья и ссоры расправились с хозяином квартиры, его женой и двумя дочками. Чтобы скрыть следы преступления, убийцы устроили пожар.
Комментарии