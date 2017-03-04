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  • 04.03, 07:02

В Туве убили семью с детьми и подожгли их дом

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В Туве убили семью с детьми и подожгли их дом

В Туве убили семью с детьми и подожгли их дом

После ликвидации пожара в сгоревшей квартире в городе Ак-Довурак семейную пару и двух их детей обнаружили убитыми.

В Туве расследуют чрезвычайно жестокое убийство целой семьи. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

В ночь на субботу сотрудники МЧС прибыли на тушение пожара в пятиэтажном доме на улице 50 лет ВЛКСМ в городе Ак-Довураке. Во время ликвидации возгорания проживающие в квартире родители и двое их детей были найдены со следами насильственной смерти.

Алла Нурсат, представитель СУ СК РФ по Республике Тува: «Обнаружены тела 35-летних супругов с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений, кроме того в ванной комнате с признаками утопления в воде обнаружены тела малолетних детей супружеской пары: 4 и 6 лет».

В Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». На месте происшествия работают следователи и эксперты криминалисты, пишет ТАСС.

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