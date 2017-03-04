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  • 04.03, 17:40

Полиция задержала двух сестер по подозрению в убийстве семьи в Туве

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Полиция задержала двух сестер по подозрению в убийстве семьи в Туве

Полиция задержала двух сестер по подозрению в убийстве семьи в Туве

В Туве задержали двух женщин, которые, по версии следствия, совершили убийство семейной пары и двух девочек в городе Ак-Довураке.

Как сообщили в СУ СКР по региону, по подозрению в совершении преступления задержаны две жительницы города Ак-Довурак, родные сестры, 19 и 25 лет. По версии следователей, накануне женщины распивали спиртные напитки с хозяином квартиры. Его супруге это не понравилось, между ней и девушками вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В результате хозяин квартиры, его жена и две дочери были убиты. А чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые устроили поджог. Позже соседи по лестничной клетке почувствовали задымление и вызвали пожарных, которые и нашли тела убитых.

Ранее сообщалось, что супруги скончались от ножевых ранений, а две их дочери были утоплены в ванной.

В настоящее время обе подозреваемые женщины задержаны. Следователи допрашивают их для установления полной картины произошедшего. В ближайшее время в суд будут направлены материалы для решения вопроса об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.




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