Организаторы «Евровидения» прокомментировали претензии Киева к Самойловой

Европейский вещательный союз (EBU) не против участия российской певицы Юлии Самойловой в
«Евровидении-2017» в Киеве, однако оставляет этот вопрос на усмотрение властей Украины.
Йон Ула Санд, исполнительный супервизор «Евровидения»: «EBU полностью понимает и уважает законы Украины, и этот вопрос должен решаться властями, с которыми у нас был хороший диалог с июня. В духе конкурса „Евровидения“ мы действительно надеемся найти хорошее решение, чтобы каждая делегация могла приехать на Украину для участия в конкурсе».
По словам Санда, у Европейского вещательного союза нет никаких претензий к российской делегации, передает РИА Новости.
примут «взвешенное решение» о въезде в страну представительницы России Юлии Самойловой, которая в 2015 году посещала Крым. В МВД Украины предложили россиянку допустить к участию в конкурсе, но привлечь к ответственности.
По словам Санда, у Европейского вещательного союза нет никаких претензий к российской делегации, передает РИА Новости.
примут «взвешенное решение» о въезде в страну представительницы России Юлии Самойловой, которая в 2015 году посещала Крым. В МВД Украины предложили россиянку допустить к участию в конкурсе, но привлечь к ответственности.
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