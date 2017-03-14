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  • 14.03, 23:21

Организаторы «Евровидения» прокомментировали претензии Киева к Самойловой

2 комментария
  • Фото: Антипина Мария / ТАСС
Организаторы «Евровидения» прокомментировали претензии Киева к Самойловой

Организаторы «Евровидения» прокомментировали претензии Киева к Самойловой

Организаторы «Евровидения» прокомментировали претензии Киева к Самойловой
  • Фото: Антипина Мария / ТАСС

    • Европейский вещательный союз (EBU) не против участия российской певицы Юлии Самойловой в «Евровидении-2017» в Киеве, однако оставляет этот вопрос на усмотрение властей Украины.

    Йон Ула Санд, исполнительный супервизор «Евровидения»: «EBU полностью понимает и уважает законы Украины, и этот вопрос должен решаться властями, с которыми у нас был хороший диалог с июня. В духе конкурса „Евровидения“ мы действительно надеемся найти хорошее решение, чтобы каждая делегация могла приехать на Украину для участия в конкурсе».

    По словам Санда, у Европейского вещательного союза нет никаких претензий к российской делегации, передает РИА Новости.

    Ранее в СБУ заявили, что примут «взвешенное решение» о въезде в страну представительницы России Юлии Самойловой, которая в 2015 году посещала Крым. В МВД Украины предложили россиянку допустить к участию в конкурсе, но привлечь к ответственности.

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