Ткачёв: в Россию разрешен ввоз из Турции только дефицитных овощей

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв объяснил решение правительства, которое 10 марта ослабило запрет в отношении поставок овощей из Турции. Из списка были исключены репчатый лук и лук шалот, цветная капуста и брокколи.
Александр Ткачев подчеркнул, что речь идет о дефицитных овощах на российском рынке.
Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства РФ: «Разрешены к ввозу только те позиции, которые существенно не влияют, более того, они дефицитны для нас. По другим овощам рынок по-прежнему закрыт».
Помидорами и огурцами, по мнению министра, Россия должна обеспечивать себя сама.
Александр Ткачёв: «Непосредственно по помидорам и огурцам позиция Минсельхоза, союза овощеводов и бизнеса. Мы понимаем прекрасно, что эту нишу должны сами занять и кормить российский народ овощами российского производства».
Объемы производства овощей в России, по данным Ткачёва, растут почти на 30% в год.
Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства РФ: «Разрешены к ввозу только те позиции, которые существенно не влияют, более того, они дефицитны для нас. По другим овощам рынок по-прежнему закрыт».
Помидорами и огурцами, по мнению министра, Россия должна обеспечивать себя сама.
Александр Ткачёв: «Непосредственно по помидорам и огурцам позиция Минсельхоза, союза овощеводов и бизнеса. Мы понимаем прекрасно, что эту нишу должны сами занять и кормить российский народ овощами российского производства».
Объемы производства овощей в России, по данным Ткачёва, растут почти на 30% в год.
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