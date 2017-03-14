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  • 14.03, 15:46

Ткачёв: в Россию разрешен ввоз из Турции только дефицитных овощей

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Ткачёв: в Россию разрешен ввоз из Турции только дефицитных овощей

Ткачёв: в Россию разрешен ввоз из Турции только дефицитных овощей

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв объяснил решение правительства, которое 10 марта ослабило запрет в отношении поставок овощей из Турции. Из списка были исключены репчатый лук и лук шалот, цветная капуста и брокколи.

Александр Ткачев подчеркнул, что речь идет о дефицитных овощах на российском рынке.

Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства РФ: «Разрешены к ввозу только те позиции, которые существенно не влияют, более того, они дефицитны для нас. По другим овощам рынок по-прежнему закрыт».

Помидорами и огурцами, по мнению министра, Россия должна обеспечивать себя сама.

Александр Ткачёв: «Непосредственно по помидорам и огурцам позиция Минсельхоза, союза овощеводов и бизнеса. Мы понимаем прекрасно, что эту нишу должны сами занять и кормить российский народ овощами российского производства».

Объемы производства овощей в России, по данным Ткачёва, растут почти на 30% в год.

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