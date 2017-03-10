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  • 10.03, 11:39

В Россию разрешили ввозить брокколи, лук и гвоздику из Турции

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В Россию разрешили ввозить брокколи, лук и гвоздику из Турции

В Россию разрешили ввозить брокколи, лук и гвоздику из Турции

Премьер-министр внес изменения в список турецких продуктов, запрещенных к ввозу в Россию.

В постановлении правительства, которое утвердил Дмитрий Медведев, говорится, что из списка исключены гвоздика, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи, а также ряд других товаров, сообщили в пресс-службе кабмина.

Напомним, запрет на поставки ряда овощей и фруктов из Турции в Россию начал действовать с января 2016 года. Однако после нормализации двусторонних отношений некоторые запреты были сняты. Так, в ноябре был разрешен ввоз в Россию цитрусовых и косточковых плодов из Турции.

Отметим, что сегодня Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут переговоры в Москве. Как сообщил накануне Дмитрий Песков, президенты обсудят широкий круг вопросов — от реализации «мегапроектов» до сирийского урегулирования.

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