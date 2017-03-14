#ТЫСУПЕР!
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.03, 14:15
На Камчатке скончался пятый из отравившихся метиловым спиртом моряков. алкоголь, Камчатка, море, отравление, рыба и рыбоводство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Камчатке скончался пятый из отравившихся метиловым спиртом моряков

комментировать

На Камчатке скончался пятый из отравившихся метиловым спиртом моряков

На Камчатке скончался пятый из отравившихся метиловым спиртом моряков

    В Петропавловске-Камчатском сегодня встретили смертельный рейс. На борту траулера были четверо погибших рыбаков, еще один скончался в больнице.

    Трагедия на рыболовном судне «Изумруд» произошла во время промысла в бухте Моржовой. По информации камчатских экстренных служб, еще накануне вечером капитан шхуны неожиданно прервал рыбалку и взял обратный курс в порт приписки — Петропавловск-Камчатский. Ранним утром «Изумруд» бросил якорь у причальной стенки, куда уже прибыли несколько машин скорой помощи.

    Медики поднялись на борт и увидели следующую картину: четверо моряков не подавали признаков жизни, еще пятеро едва дышали от последствий сильнейшей интоксикации. Все они, по предварительным данным, отравились метиловым спиртом. Выживших немедленно госпитализировали. Одного из них — 48-летнего мужчину — в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где он позже скончался, не приходя в сознание.

    Валерий Карпенко, заместитель председателя правительства Камчатского края: «Остальные переведены в отделение терапии, их жизни после лечения ничто не угрожает. Все необходимые медпрепараты есть».

    На корабле работали моряки из разных российских регионов — от Камчатки до Дагестана. В экипаже было всего 27 человек. Выходит, что в роковом застолье принимала участие треть команды. Отравившихся случайно обнаружил боцман во время обхода судовых помещений и кают. Версию о том, что моряки употребляли метанол, еще предстоит подтвердить в лаборатории, но врачи уже сейчас находят ей подтверждение по иным признакам.

    Галина Куликова, заведующая центральной подстанцией городской скорой помощи: «Из четырех госпитализированных трое жалуются на нарушение зрения. А при отправлении метиловым спиртом как раз поражается зрительный нерв, зрение может и не восстановиться».

    Небольшое морозильное судно «Изумруд» принадлежит одной из частных рыболовецких компаний Камчатки. Ее представители пока не дают официальных комментариев, но в телефонном разговоре они искренне удивились: для них такое ЧП совсем не рядовое.

    На происшествие уже отреагировали в дальневосточном Следственном управлении на транспорте. Его сотрудники возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».

    Главный вопрос, на который предстоит ответить следователям, заключается в том, что именно употребляла компания во время пути. Идет ли речь об алкогольном суррогате вроде пресловутого «Боярышника», который моряки могли взять с собой на корабль перед выходом в рейс, или всему виной обыкновенная беспечность? Не секрет, что в море иногда не гнушаются и техническим спиртом, предназначенным для чистки электродвигателей.

    Новости по теме

    Борьба с суррогатным алкоголем

    Все новости по теме

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru