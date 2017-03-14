На Камчатке скончался пятый из отравившихся метиловым спиртом моряков

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Петропавловске-Камчатском сегодня встретили смертельный рейс. На борту траулера были четверо погибших рыбаков, еще один скончался в больнице.
Трагедия на рыболовном судне «Изумруд» произошла во время промысла в бухте Моржовой. По информации камчатских экстренных служб, еще накануне вечером капитан шхуны неожиданно прервал рыбалку и взял обратный курс в порт приписки — Петропавловск-Камчатский. Ранним утром «Изумруд» бросил якорь у причальной стенки, куда уже прибыли несколько машин скорой помощи.
Медики поднялись на борт и увидели следующую картину: четверо моряков не подавали признаков жизни, еще пятеро едва дышали от последствий сильнейшей интоксикации. Все они, по предварительным данным, отравились метиловым спиртом. Выживших немедленно госпитализировали. Одного из них — 48-летнего мужчину — в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где он позже скончался, не приходя в сознание.
Валерий Карпенко, заместитель председателя правительства Камчатского края: «Остальные переведены в отделение терапии, их жизни после лечения ничто не угрожает. Все необходимые медпрепараты есть».
На корабле работали моряки из разных российских регионов — от Камчатки до Дагестана. В экипаже было всего 27 человек. Выходит, что в роковом застолье принимала участие треть команды. Отравившихся случайно обнаружил боцман во время обхода судовых помещений и кают. Версию о том, что моряки употребляли метанол, еще предстоит подтвердить в лаборатории, но врачи уже сейчас находят ей подтверждение по иным признакам.
Галина Куликова, заведующая центральной подстанцией городской скорой помощи: «Из четырех госпитализированных трое жалуются на нарушение зрения. А при отправлении метиловым спиртом как раз поражается зрительный нерв, зрение может и не восстановиться».
Небольшое морозильное судно «Изумруд» принадлежит одной из частных рыболовецких компаний Камчатки. Ее представители пока не дают официальных комментариев, но в телефонном разговоре они искренне удивились: для них такое ЧП совсем не рядовое.
На происшествие уже отреагировали в дальневосточном Следственном управлении на транспорте. Его сотрудники возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».
Главный вопрос, на который предстоит ответить следователям, заключается в том, что именно употребляла компания во время пути. Идет ли речь об алкогольном суррогате вроде пресловутого «Боярышника», который моряки могли взять с собой на корабль перед выходом в рейс, или всему виной обыкновенная беспечность? Не секрет, что в море иногда не гнушаются и техническим спиртом, предназначенным для чистки электродвигателей.
Медики поднялись на борт и увидели следующую картину: четверо моряков не подавали признаков жизни, еще пятеро едва дышали от последствий сильнейшей интоксикации. Все они, по предварительным данным, отравились метиловым спиртом. Выживших немедленно госпитализировали. Одного из них — 48-летнего мужчину — в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где он позже скончался, не приходя в сознание.
Валерий Карпенко, заместитель председателя правительства Камчатского края: «Остальные переведены в отделение терапии, их жизни после лечения ничто не угрожает. Все необходимые медпрепараты есть».
На корабле работали моряки из разных российских регионов — от Камчатки до Дагестана. В экипаже было всего 27 человек. Выходит, что в роковом застолье принимала участие треть команды. Отравившихся случайно обнаружил боцман во время обхода судовых помещений и кают. Версию о том, что моряки употребляли метанол, еще предстоит подтвердить в лаборатории, но врачи уже сейчас находят ей подтверждение по иным признакам.
Галина Куликова, заведующая центральной подстанцией городской скорой помощи: «Из четырех госпитализированных трое жалуются на нарушение зрения. А при отправлении метиловым спиртом как раз поражается зрительный нерв, зрение может и не восстановиться».
Небольшое морозильное судно «Изумруд» принадлежит одной из частных рыболовецких компаний Камчатки. Ее представители пока не дают официальных комментариев, но в телефонном разговоре они искренне удивились: для них такое ЧП совсем не рядовое.
На происшествие уже отреагировали в дальневосточном Следственном управлении на транспорте. Его сотрудники возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».
Главный вопрос, на который предстоит ответить следователям, заключается в том, что именно употребляла компания во время пути. Идет ли речь об алкогольном суррогате вроде пресловутого «Боярышника», который моряки могли взять с собой на корабль перед выходом в рейс, или всему виной обыкновенная беспечность? Не секрет, что в море иногда не гнушаются и техническим спиртом, предназначенным для чистки электродвигателей.
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