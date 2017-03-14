На Камчатке моряки отравились метиловым спиртом: четверо скончались

Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в связи со смертью четырех моряков
из-за отравления метиловым спиртом.
ЧП произошло на борту рыболовецкого судна «Изумруд», которое находилось на промысле в бухте Моржовая Кроноцкого залива. В ночь на вторник члены экипажа употребляли метиловый спирт, причем двое человек скончались сразу.
Капитан принял решение срочно вернуться в Петропавловск-Камчатский. К утру судно вошло в порт, к тому моменту скончались еще двое отравившихся. Еще пятерых моряков экстренно госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовно дело по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее смерть двух и более лиц». Ведется расследование, причины смерти моряков установит судмедэкспертиза.
Капитан принял решение срочно вернуться в Петропавловск-Камчатский. К утру судно вошло в порт, к тому моменту скончались еще двое отравившихся. Еще пятерых моряков экстренно госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовно дело по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее смерть двух и более лиц». Ведется расследование, причины смерти моряков установит судмедэкспертиза.
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