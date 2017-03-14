«Самый могущественный человек в мире»: CNN показал фильм о Путине

Американские журналисты предприняли новую попытку обвинить Россию во вмешательстве в президентские выборы в США. На телеканале CNN показали псевдодокументальный фильм о Владимире Путине под названием «Самый могущественный человек в мире». Авторы ленты в очередной раз голословно обвинили Москву во всех грехах.
Еще совсем недавно только одного человека в Соединенных Штатах могли назвать «самым влиятельным и могущественным в мире» — президента США. Но времена изменились, и документальный фильм телекомпании CNN с таким названием рассказывает о президенте РФ.
Россия — сейчас одна из главных тем в либеральных американских СМИ. Вопрос о том, помогали ли русские Дональду Трампу победить, почти уже не стоит. Доказательств никто предоставить не может, но при этом со страниц газет, журналов и телеэкранов каждый день уверенно твердят: «Это Россия выбрала нам Трампа».
Фильм CNN из этой же серии. Пародии на Трампа в России преподносятся как любовь к нему. Из слов Путина на пресс-конференции о том, что он не удивлен победе Трампа, делается вывод, что российский лидер все знал заранее. И не просто знал, а якобы организовал эту победу.
Ровно о том же — и столь же бездоказательно — буквально неделю назад писал журнал New Yorker. Создается впечатление, что многие материалы делаются как будто под копирку, по одному заказу.
Дмитрий Песков: «Было бы излишне оптимистическим полагать, что какое-то СМИ может вырваться за рамки истерического и эмоционального фона, который превалирует в Америке в отношении нашей страны. Фильм, судя по всему, будет с критическим уклоном в русле дальнейшей демонизации нашей страны и президента. Я его не видел и жду возможности».
Антироссийская истерия в американских СМИ достигла таких высот, что все тот же CNN со ссылкой на источники в разведке, назвал российского посла Сергея Кисляка шпионом. А людей из команды Трампа, встречавшихся с ним, — попавшими под разработку. Даже бывшие дипломаты из США, работавшие в России, возмутились и стали предупреждать об опасности повальной эпидемии паранойи.
Майкл Макфол, бывший посол США в РФ: «Это плохо для российско-американских отношений. Люди должны с ним (Кисляком — ред.) встречаться без опасения, что их назовут двойными агентами. Просто так, без доказательств, обвинять человека в том, что он агент разведки — очень опасно».
Уэйн Мерри, старший научный сотрудник совета по международным делам, бывший сотрудник посольства США в РФ: «Это охота на ведьм вкупе с паранойей и истерией. Обычно это русские поднимают истерику. Но то, что теории заговора и паранойя сейчас исходит от американцев, для меня очень неприятно».
Но пока охота продолжается, и, как следствие, взгляды на Россию в Америке меняются. По последнему опросу CNN, 75% американцев теперь считают Россию самой главной угрозой для Соединенных Штатов. С 1985 года, то есть фактически с окончания холодной войны, таких высот негативное восприятие России в США еще не достигало.
Россия — сейчас одна из главных тем в либеральных американских СМИ. Вопрос о том, помогали ли русские Дональду Трампу победить, почти уже не стоит. Доказательств никто предоставить не может, но при этом со страниц газет, журналов и телеэкранов каждый день уверенно твердят: «Это Россия выбрала нам Трампа».
Фильм CNN из этой же серии. Пародии на Трампа в России преподносятся как любовь к нему. Из слов Путина на пресс-конференции о том, что он не удивлен победе Трампа, делается вывод, что российский лидер все знал заранее. И не просто знал, а якобы организовал эту победу.
Ровно о том же — и столь же бездоказательно — буквально неделю назад писал журнал New Yorker. Создается впечатление, что многие материалы делаются как будто под копирку, по одному заказу.
Дмитрий Песков: «Было бы излишне оптимистическим полагать, что какое-то СМИ может вырваться за рамки истерического и эмоционального фона, который превалирует в Америке в отношении нашей страны. Фильм, судя по всему, будет с критическим уклоном в русле дальнейшей демонизации нашей страны и президента. Я его не видел и жду возможности».
Антироссийская истерия в американских СМИ достигла таких высот, что все тот же CNN со ссылкой на источники в разведке, назвал российского посла Сергея Кисляка шпионом. А людей из команды Трампа, встречавшихся с ним, — попавшими под разработку. Даже бывшие дипломаты из США, работавшие в России, возмутились и стали предупреждать об опасности повальной эпидемии паранойи.
Майкл Макфол, бывший посол США в РФ: «Это плохо для российско-американских отношений. Люди должны с ним (Кисляком — ред.) встречаться без опасения, что их назовут двойными агентами. Просто так, без доказательств, обвинять человека в том, что он агент разведки — очень опасно».
Уэйн Мерри, старший научный сотрудник совета по международным делам, бывший сотрудник посольства США в РФ: «Это охота на ведьм вкупе с паранойей и истерией. Обычно это русские поднимают истерику. Но то, что теории заговора и паранойя сейчас исходит от американцев, для меня очень неприятно».
Но пока охота продолжается, и, как следствие, взгляды на Россию в Америке меняются. По последнему опросу CNN, 75% американцев теперь считают Россию самой главной угрозой для Соединенных Штатов. С 1985 года, то есть фактически с окончания холодной войны, таких высот негативное восприятие России в США еще не достигало.
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