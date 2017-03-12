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  • 12.03, 12:11

Демократы могут отказаться от участия в расследовании «влияния» РФ на выборы в США

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Демократы могут отказаться от участия в расследовании «влияния» РФ на выборы в США

Демократы могут отказаться от участия в расследовании «влияния» РФ на выборы в США

Несколько демократов, которые входят в спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США, заявили, что готовы отказаться от участия в расследовании дела о «вмешательстве» России в президентские выборы.

Об этом сообщает The New York Times. По данным издания, представители Демократической партии откажутся от участия в расследовании в случае, если сочтут его слишком предвзятым, или решат, что оно проводится недостаточно тщательно.

Демократы намерены добиваться, чтобы на слушания были вызваны свидетели, а также предоставлены все необходимые документы, включая налоговые декларации президента Дональда Трампа. По их мнению, республиканцы препятствуют независимому внешнему расследованию «вторжения» иностранной державы в американскую выборную систему.

Джеки Шпейер, конгрессмен: «Я не собираюсь участвовать в показушном мероприятии, которое не является попыткой серьезного расследования, потому что это действительно серьезно».

По словам Шпейер, без законного, всестороннего и глубокого подхода расследование теряет всякий смысл, и нет причин в нем участвовать.

Джим Хаймс, конгрессмен: «Большинство из нас сочтет невозможным участие в каком-либо сокрытии или обелении, поэтому, если потребуется, мы откажемся».

Лидер демократов в спецкомитете по разведке усомнился в том, что удастся провести расследование, результаты которого устроили бы и демократов, и республиканцев. Он заявил, что первым серьезным испытанием объективности этого расследования станут слушания в комитете, которые назначены на 20 марта. Как ожидается, на них выступят глава ФБР Джеймс Коми и экс-директор нацразведки Джеймс Клэппер.

Напомним, в США объявили о начале расследования кибератак на политические организации, которые произошли в период президентских выборов. Администрация Барака Обамы обвинила во взломах Россию. В Москве все обвинения отрицают.

Между тем WikiLeaks на текущей неделе выложил на своем сайте похищенную у ЦРУ информацию о киберслежке и хакерском арсенале, который использует спецслужба. Как следует из опубликованных данных, агенты Центрального разведывательного управления могут подделывать почерк любой хакерской группировки при взломах, в том числе российской.

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