Демократы могут отказаться от участия в расследовании «влияния» РФ на выборы в США

Несколько демократов, которые входят в спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США, заявили, что готовы отказаться от участия в расследовании дела о «вмешательстве» России в президентские выборы.
Об этом сообщает The New York Times. По данным издания, представители Демократической партии откажутся от участия в расследовании в случае, если сочтут его слишком предвзятым, или решат, что оно проводится недостаточно тщательно.
Демократы намерены добиваться, чтобы на слушания были вызваны свидетели, а также предоставлены все необходимые документы, включая налоговые декларации президента Дональда Трампа. По их мнению, республиканцы препятствуют независимому внешнему расследованию «вторжения» иностранной державы в американскую выборную систему.
Джеки Шпейер, конгрессмен: «Я не собираюсь участвовать в показушном мероприятии, которое не является попыткой серьезного расследования, потому что это действительно серьезно».
По словам Шпейер, без законного, всестороннего и глубокого подхода расследование теряет всякий смысл, и нет причин в нем участвовать.
Джим Хаймс, конгрессмен: «Большинство из нас сочтет невозможным участие в каком-либо сокрытии или обелении, поэтому, если потребуется, мы откажемся».
Лидер демократов в спецкомитете по разведке усомнился в том, что удастся провести расследование, результаты которого устроили бы и демократов, и республиканцев. Он заявил, что первым серьезным испытанием объективности этого расследования станут слушания в комитете, которые назначены на 20 марта. Как ожидается, на них выступят глава ФБР Джеймс Коми и экс-директор нацразведки Джеймс Клэппер.
Напомним, в США объявили о начале расследования кибератак на политические организации, которые произошли в период президентских выборов. Администрация Барака Обамы обвинила во взломах Россию. В Москве все обвинения отрицают.
подделывать почерк любой хакерской группировки при взломах, в том числе российской.
Демократы намерены добиваться, чтобы на слушания были вызваны свидетели, а также предоставлены все необходимые документы, включая налоговые декларации президента Дональда Трампа. По их мнению, республиканцы препятствуют независимому внешнему расследованию «вторжения» иностранной державы в американскую выборную систему.
Джеки Шпейер, конгрессмен: «Я не собираюсь участвовать в показушном мероприятии, которое не является попыткой серьезного расследования, потому что это действительно серьезно».
По словам Шпейер, без законного, всестороннего и глубокого подхода расследование теряет всякий смысл, и нет причин в нем участвовать.
Джим Хаймс, конгрессмен: «Большинство из нас сочтет невозможным участие в каком-либо сокрытии или обелении, поэтому, если потребуется, мы откажемся».
Лидер демократов в спецкомитете по разведке усомнился в том, что удастся провести расследование, результаты которого устроили бы и демократов, и республиканцев. Он заявил, что первым серьезным испытанием объективности этого расследования станут слушания в комитете, которые назначены на 20 марта. Как ожидается, на них выступят глава ФБР Джеймс Коми и экс-директор нацразведки Джеймс Клэппер.
Напомним, в США объявили о начале расследования кибератак на политические организации, которые произошли в период президентских выборов. Администрация Барака Обамы обвинила во взломах Россию. В Москве все обвинения отрицают.
подделывать почерк любой хакерской группировки при взломах, в том числе российской.
Комментарии