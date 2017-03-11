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  • 11.03, 11:55

Песков: посол Кисляк не обсуждал с американцами президентские выборы

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Песков: посол Кисляк не обсуждал с американцами президентские выборы

Песков: посол Кисляк не обсуждал с американцами президентские выборы

Дмитрий Песков объяснил, почему российский посол в Вашингтоне Сергей Кисляк встречался с людьми из команды Дональда Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что встречи с влиятельными людьми проводит любой посол, а Кисляк, общаясь с американцами, просто выполнял свою работу.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это делает каждый посол России за границей и каждый посол США за границей, в том числе в Москве. Потому что чем больше посол общается с людьми в стране своего пребывания, тем лучше он делает свою работу».

При этом Песков отметил, что бесед, посвященных выборному процессу, Кисляк не проводил, передает РИА Новости.

Также Песков не исключил того, что Кисляк мог проводить встречи и с представителями команды Хиллари Клинтон.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в декабре встречался с Кисляком и обсуждал антироссийские санкции. Сначала советник опровергал эти сообщения, однако позднее признал, что предоставил Белому дому неполную информацию, и ушел в отставку.

А в начале марта в центре скандала оказался генпрокурор США Джефф Сешнс. СМИ сообщили, что он тоже встречался с российским послом до президентских выборов, но умолчал об этих встречах при утверждении на должность генпрокурора в сенате.

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