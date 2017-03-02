Кремлю неизвестно о встречах Сешнса с Кисляком

В Кремле не располагают информацией о встречах посла РФ в США Сергея Кисляка с американским политиком Джеффом Сешнсом, который в настоящее время является министром юстиции.
Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Мне неизвестно о каких-либо встречах».
Дмитрий Песков: «Дело в том, что в целом работа посла заключается в том, чтобы проводить как можно больше встреч с представителями, в том числе и исполнительной власти, и законодательной власти страны пребывания. И чем больше посол проводит таких встреч, тем, собственно, он эффективнее работает».
По словам Пескова, посол США в Москве проводит множество контактов с депутатами российского парламента и воспринимается это совершенно нормально.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что глава Минюста США Джефф Сешнс во время утверждения его кандидатуры в сенате утаил, что в бытность сенатором встречался с послом России Сергеем Кисляком. Телеканал CNN со своей стороны сообщил: американская разведка подозревает, что Кисляк является звеном российской шпионской сети. До этого в контактах с российским послом уличили советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, якобы обсуждавшего отмену антироссийских санкций. После скандала он подал в отставку.
Дмитрий Песков: «Дело в том, что в целом работа посла заключается в том, чтобы проводить как можно больше встреч с представителями, в том числе и исполнительной власти, и законодательной власти страны пребывания. И чем больше посол проводит таких встреч, тем, собственно, он эффективнее работает».
По словам Пескова, посол США в Москве проводит множество контактов с депутатами российского парламента и воспринимается это совершенно нормально.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что глава Минюста США Джефф Сешнс во время утверждения его кандидатуры в сенате утаил, что в бытность сенатором встречался с послом России Сергеем Кисляком. Телеканал CNN со своей стороны сообщил: американская разведка подозревает, что Кисляк является звеном российской шпионской сети. До этого в контактах с российским послом уличили советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, якобы обсуждавшего отмену антироссийских санкций. После скандала он подал в отставку.
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