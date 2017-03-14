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  • 14.03, 11:13

Запрет на продажу сигарет родившимся после 2015 года остался в антитабачной концепции

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Запрет на продажу сигарет родившимся после 2015 года остался в антитабачной концепции

Запрет на продажу сигарет родившимся после 2015 года остался в антитабачной концепции

Министерство здравоохранения России доработало проект концепции государственной политики в области противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы, вызвавший широкий общественный резонанс в январе текущего года.

В Минздраве подчеркнули, что проект документа доработан с учетом замечаний федеральных органов исполнительной власти, а также состоявшегося обсуждения документа.

Минздрав РФ: «Все основные меры в документе сохранены. При этом целый ряд положений проекта был уточнен».

В частности, в документе осталась и наиболее обсуждаемая мера — запрет на продажу табака лицам, родившимся после 2015 года. Но, как подчеркнули в министерстве, этот пункт является не требованием, а стратегическим ориентиром.

Минздрав РФ: «Как неоднократно заявлял Минздрав России, данная мера является не конкретным требованием, а целевым стратегическим ориентиром, основная задача которого — формирование свободного от табака поколения и последовательное выведение в будущем данного вредоносного товара с рынка. Именно в таком виде данное положение сохранено в проекте концепции».

Вместе с тем из документа исчезли указания на конкретные ставки акцизных налогов, поскольку они устанавливаются налоговым законодательством. Но в концепции сохранилось общее требование о доведении уровня акцизных налогов до среднего для европейского региона ВОЗ.

Прежнюю версию проекта антитабачной концепции забраковали сразу три министерства.

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