Запрет на продажу сигарет родившимся после 2015 года остался в антитабачной концепции

Министерство здравоохранения России доработало проект концепции государственной политики в области противодействия потреблению табака на
2017–2022 годы, вызвавший широкий общественный резонанс в январе текущего года.
В Минздраве подчеркнули, что проект документа доработан с учетом замечаний федеральных органов исполнительной власти, а также состоявшегося обсуждения документа.
Минздрав РФ: «Все основные меры в документе сохранены. При этом целый ряд положений проекта был уточнен».
В частности, в документе осталась и наиболее обсуждаемая мера — запрет на продажу табака лицам, родившимся после 2015 года. Но, как подчеркнули в министерстве, этот пункт является не требованием, а стратегическим ориентиром.
Минздрав РФ: «Как неоднократно заявлял Минздрав России, данная мера является не конкретным требованием, а целевым стратегическим ориентиром, основная задача которого — формирование свободного от табака поколения и последовательное выведение в будущем данного вредоносного товара с рынка. Именно в таком виде данное положение сохранено в проекте концепции».
Вместе с тем из документа исчезли указания на конкретные ставки акцизных налогов, поскольку они устанавливаются налоговым законодательством. Но в концепции сохранилось общее требование о доведении уровня акцизных налогов до среднего для европейского региона ВОЗ.
Прежнюю версию проекта антитабачной концепции забраковали сразу три министерства.
Минздрав РФ: «Все основные меры в документе сохранены. При этом целый ряд положений проекта был уточнен».
В частности, в документе осталась и наиболее обсуждаемая мера — запрет на продажу табака лицам, родившимся после 2015 года. Но, как подчеркнули в министерстве, этот пункт является не требованием, а стратегическим ориентиром.
Минздрав РФ: «Как неоднократно заявлял Минздрав России, данная мера является не конкретным требованием, а целевым стратегическим ориентиром, основная задача которого — формирование свободного от табака поколения и последовательное выведение в будущем данного вредоносного товара с рынка. Именно в таком виде данное положение сохранено в проекте концепции».
Вместе с тем из документа исчезли указания на конкретные ставки акцизных налогов, поскольку они устанавливаются налоговым законодательством. Но в концепции сохранилось общее требование о доведении уровня акцизных налогов до среднего для европейского региона ВОЗ.
Прежнюю версию проекта антитабачной концепции забраковали сразу три министерства.
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