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  • 19.01, 08:54

Антитабачную концепцию Минздрава забраковали три министерства

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Антитабачную концепцию Минздрава забраковали три министерства

Антитабачную концепцию Минздрава забраковали три министерства

Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг не поддержали проект концепции государственной политики в области противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы, подготовленный Минздравом.

По информации газеты «Известия», Минфина не согласен с предложенным в документе повышением ставок акцизов на сигареты и дополнительными налогами.

Концепция предлагает поэтапное, но при этом значительное повышение ставок акцизов на табак, введение с 2017 года 10-процентного налога на розничную продажу табачных изделий и электронных сигарет и с 2018 года — «экологического налога» на сигареты.

Это, по мнению Минфина, может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств — членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль во взаимной торговле с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов только увеличится.

Кроме того, в проекте концепции нет ссылки на официальный документ Всемирной организации здравоохранения, «в котором содержится рекомендация увеличить долю акциза в цене табачных изделий до 70% розничной цены». А стремление к достижению данного показателя может стимулировать занижение цен на табачную продукцию, объяснили в ведомстве.

В Минэкономразвития и Минпромторге, подготовивших отрицательные заключения на документ, также сомневаются в целесообразности повышения ставок акцизов, а также в оправданности приравнивания электронных сигарет к обычным.

Ранее с критикой проекта концепции уже выступила ФАС, а Минтруд выражал недовольство некоторыми его пунктами. Таким образом, Минздрав пока не сможет представить документ в правительство на утверждение.

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