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  • 09.01, 16:55

СМИ: Минздрав предлагает обязать курильщиков работать сверхурочно

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СМИ: Минздрав предлагает обязать курильщиков работать сверхурочно

СМИ: Минздрав предлагает обязать курильщиков работать сверхурочно

В новой антитабачной концепции, разработанной Минздравом, содержится предложение предоставить работодателям право увеличивать продолжительность рабочего дня курильщиков.

Согласно концепции, рабочее время курильщика предлагается увеличивать пропорционально времени, потраченному на перекуры в течение рабочего дня, передает RNS со ссылкой на копию документа.

Ранее СМИ сообщили, что Минздрав разослал в ряд российских министерств, включая Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Минкультуры и другие ведомства новую антитабачную концепцию.

Документ предлагает непрерывно повышать акцизы на табачные изделия, а также с 2017 года ввести налог на розничную продажу обычных и электронных сигарет в размере 10% от цены товаров с направлением средств в бюджеты регионов. Главным же нововведением Минздрава может стать запрет на продажу табака лицам, рожденным в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.

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