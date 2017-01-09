СМИ: Минздрав предлагает обязать курильщиков работать сверхурочно

В новой антитабачной концепции, разработанной Минздравом, содержится предложение предоставить работодателям право увеличивать продолжительность рабочего дня курильщиков.RNS со ссылкой на копию документа.
Ранее СМИ сообщили, что Минздрав разослал в ряд российских министерств, включая Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Минкультуры и другие ведомства новую антитабачную концепцию.
Документ предлагает непрерывно повышать акцизы на табачные изделия, а также с 2017 года ввести налог на розничную продажу обычных и электронных сигарет в размере 10% от цены товаров с направлением средств в бюджеты регионов. Главным же нововведением Минздрава может стать запрет на продажу табака лицам, рожденным в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.
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