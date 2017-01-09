СМИ: правительство может принять бессрочный запрет на продажу сигарет рожденным после 2014 года

Российские министерства рассматривают инициативу о запрете на продажу табачных изделий всем лицам, рожденным после 2014 года, и ограничения будут действовать после достижения ими совершеннолетия.Известия», Минздрав РФ разрабатывает новую антитабачную концепцию. В документе, уже разосланном в ряд российских министерств, включая Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Минкультуры и другие ведомства, содержится предложение о запрете на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Такие ограничительные меры могут вступить в силу в 2033 году.
Из текста статьи: «Документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 метров от них. Нельзя будет курить на расстоянии 3 метров от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах и даже в личном автомобиле в присутствии детей. Запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения. Даже если это ваша собственная квартира».
Издание подчеркивает, что главным нововведением может стать запрет на продажу табака лицам, рожденным в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.
Виктор Зыков, сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ: «Передовые страны, которые достигли больших успехов в борьбе против табака, уже поставили своей целью запретить его полностью к 2035–2040 годам. Кроме того, в ряде стран (Сингапур и Великобритания) еще в начале XXI века обсуждался запрет продажи табака гражданам, родившимся после 2000 года».
Напомним, в России с первого января выросли ставки акцизов на табак. В Минфине РРФ сообщили, что это приведет к росту средней розничной цены пачки сигарет в 2017 году на 10%, а в течение трех лет — на 27%.
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