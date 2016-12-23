Сенаторы успокоили «армию курильщиков»: сигареты подорожают на 11 рублей

Подорожание сигарет в 2017 году будет, но не на 200%, заверили в комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам.
Сергей Рябухин, глава комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам: «Два дня назад в СМИ прошла недостоверная информация о том, что в следующем году произойдет повышение на 200% цены на пачку сигарет. Эта информация не соответствует действительности, но тем не менее она взволновала большую армию курильщиков».
Рябухин пояснил, что федеральным законом на 2017-й год утверждена индексация акцизной ставки на табачные изделия в размере 26,7%, сообщает «Интерфакс».
Сергей Рябухин: «То есть если сегодня пачка сигарет стоит 110 рублей, то будет стоить 121 рубль — вот эта информация достоверная, прошу ориентироваться на эти цифры».
опубликовал письмо замминистра внутренних дел РФ Аркадия Гостина сенатору Сергею Рябухину, в котором было сказано, что повышение табачных акцизов приведет к серьезному росту цен на сигареты, цена за пачку может составить 220 рублей. В документе было сказано, что в расчет принимается только рост акцизов — другие факторы не учитывались.
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