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  • 12.01, 14:40

Глава Минтруда прокомментировал идею об увеличении рабочего дня курильщиков

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Глава Минтруда прокомментировал идею об увеличении рабочего дня курильщиков

Глава Минтруда прокомментировал идею об увеличении рабочего дня курильщиков

Министерство труда не поддерживает идею Минздрава о продлении рабочего дня для курильщиков, сообщил глава ведомства Максим Топилин, комментируя положения антитабачной концепции.

Глава Минтруда рекомендовал Минздраву сосредоточиться на реформе обязательного медицинского страхования, а не на вопросах трудовых отношений.

Максим Топилин: «Я считаю, что министерство здравоохранения должно заняться реформой обязательного медицинского страхования, а не реформой трудового законодательства».

Предложение предоставить работодателям право увеличивать продолжительность рабочего дня курильщиков содержится в антитабачной концепции Минздрава на 2017–2022 годы. Кроме того, документ предлагает ввести запрет на продажу табака гражданам, родившимся позже 2014 года.

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