Глава Минтруда прокомментировал идею об увеличении рабочего дня курильщиков

Министерство труда не поддерживает идею Минздрава о продлении рабочего дня для курильщиков, сообщил глава ведомства Максим Топилин, комментируя положения антитабачной концепции.
Максим Топилин: «Я считаю, что министерство здравоохранения должно заняться реформой обязательного медицинского страхования, а не реформой трудового законодательства».
Предложение предоставить работодателям право увеличивать продолжительность рабочего дня курильщиков содержится в антитабачной концепции Минздрава на 2017–2022 годы. Кроме того, документ предлагает ввести запрет на продажу табака гражданам, родившимся позже 2014 года.
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