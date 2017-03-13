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  • 13.03, 21:34

Протаранивший терминал казанского аэропорта лихач не избежал уголовного дела

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Протаранивший терминал казанского аэропорта лихач не избежал уголовного дела

Протаранивший терминал казанского аэропорта лихач не избежал уголовного дела

Протаранивший терминал казанского аэропорта лихач не избежал уголовного дела

В Следственном комитете РФ опровергли информацию о том, что въехавший в аэропорт Казани местный житель избежал уголовного дела.

Как сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров, в отношении Руслана Нуртдинова проводится расследование сразу по нескольким статьям УК РФ. Фигуранту уже предъявлено обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».

Дмитрий Захаров: «Нет никаких оснований для прекращения расследования. Там ошибка у полиции. Там несколько статей, пока предъявлена 318-я».

Ранее в СМИ появилась информация, что Нуртдинова якобы не удалось привлечь к уголовной ответственности. За хранение и перевозку наркотических средств он отделался административным арестом. Также он был лишен права управления автомобилем. Такую информацию озвучили в УГИБДД МВД по Республике Татарстан.

Напомним, вечером 21 декабря 40-летний водитель, уходя от полицейской погони, заехал на территорию аэропорта Казани. Автомобиль снес забор и, преодолев стеклянные двери, оказался в здании терминала 1А. В результате заезда в терминале были разбиты витражи и мебель, повреждена система отопления. Ущерб от действий водителя составил 6 миллионов рублей. Кроме того, травмы получили несколько стражей порядка, пытавшиеся остановить злоумышленника.

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