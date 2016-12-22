Пьяный лихач въехал в терминал аэропорта Казани: видео

Пьяный водитель ночью на машине, разрушив все заборы и стены, ворвался в терминал аэропорта Казани и проехал его насквозь.

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Казанский аэропорт, который минувший ночью пришлось экстренно закрывать из-за чрезвычайного происшествия, сейчас работает в обычном режиме. Сотрудники завершили оценку ущерба, причиненного пьяным водителем, который прямо на машине ворвался в терминал. Ущерб составил 6 миллионов рублей. В здании, которое 40-летний лихач взял на таран, оказались разбиты витражи, повреждена система отопления, разбита мебель.Около 23:00 Руслан Нигматуллин, уходя от погони полицейских, на полном ходу въехал на территорию аэропорта. По словам очевидцев, водитель снес шлагбаум, пролетел через парковку, снес забор, и, преодолев стеклянные двери, оказался в здании терминала 1А. Он проехал сквозь него и направился в сторону взлетно-посадочной полосы. Только там его остановили.Полицейские обнаружили в машине вещество растительного происхождения. Сейчас оно направлено на экспертизу. Автомобиль ВАЗ-2115 поместили на штрафстоянку. Водителя же доставили в отделение полиции. Когда мужчина протрезвеет, его допросят. Правоохранители намерены добиться ареста нарушителя.