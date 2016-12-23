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  • 23.12, 11:53
Лихач получил 15 суток за заезд по аэропорту Казани. ДТП, Казань, аресты, аэропорты, пьяные, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Лихач получил 15 суток за заезд по аэропорту Казани

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Лихач получил 15 суток за заезд по аэропорту Казани

Лихач получил 15 суток за заезд по аэропорту Казани

    Мужчина, устроивший гонки в здании терминала международного аэропорта Казани, приговорен к 15 суткам ареста.

    Решение об административном аресте лихача принял Лаишевский районный суд Татарстана.

    Как сообщает «Интерфакс», в отношении мужчины составили 20 протоколов об административных правонарушениях, связанных с правилами дорожного движения, и два административных протокола, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Дело в том, что у задержанного нашли 3,9 грамма марихуаны.

    Кроме того, были возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».

    Напомним, вечером 21 декабря 40-летний водитель, уходя от полицейской погони, заехал на территорию аэропорта. Как рассказали очевидцы, автомобиль снес забор, и, преодолев стеклянные двери, оказался в здании терминала 1А.

    В результате заезда в терминале были разбиты витражи и мебель, а также повреждена система отопления. Ущерб от действий лихача, находившегося в состоянии наркотического опьянения, составил 6 миллионов рублей. Кроме того, травмы получили несколько стражей порядка, пытавшихся остановить злоумышленника.

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