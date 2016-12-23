Против лихача из казанского аэропорта возбуждены 2 уголовных дела

Сразу два уголовных дела возбуждено в отношении водителя легкового автомобиля, устроившего гонки на территории терминала международного аэропорта в Казани.
Кем оказался лихач, который на легковушке, сбивая все на своем пути, влетел в терминал? И почему здание аэропорта оказалось никак не защищено от подобных ЧП, выяснил корреспондент НТВ Динар Усманов.
Погоня за водителем ВАЗ-2115 началась еще в городе. Уходя от полицейских водитель штурмует шлагбаумы. Экипажи ДПС на таран не идут: ждут, пока им откроют проезд. Заминка на несколько секунд и преследование продолжается. Примерно минуту беглец петляет между зданиями аэропорта, пока, наконец, не видит свет в конце проезда. И вновь идет на таран. Бьет преследователей, а потом штурмует запертые двери.
Только с третьего удара двери распахнулись. Полицейские, как будто, растеряны. Машина с воем прорывается внутрь здания. То, что происходило дальше — выходит за границы разумного. Люди с недоумением смотрят, как разбитый автомобиль едет через холл международного аэропорта Казани мимо досмотровых рамок.
За ним толпой бегут полицейские. Кто-то запоздало пытается спрятаться. Один из сотрудников аэропорта кинул в машину урной, но только сбил с ног своего коллегу. Между тем, ВАЗ-2115 едет дальше. Беглец маневрирует, чтобы спокойно съехать по пандусу.
Через несколько секунд полицейские «вылущивают» водителя из исковерканного корпуса машины. Как сообщили в прокуратуре, за рулем был сотрудник детективного агентства по имени Руслан Нигматуллин, «находившийся в состоянии измененного сознания».
Майя Иванова, старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ: «Уже известно, что водитель этого автомобиля находился в наркотическом опьянении. Более того, в автомобиле найден пакет с неизвестным веществом».
С одной стороны, нельзя не отметить гуманность полицейских, у которых было полное право остановить нарушителя всеми средствами. С другой стороны, эта история неожиданно вскрыла проблему безопасности, которая до сих пор оставалась незамеченной. Пластиковые шлагбаумы оказались, по сути дела, единственным препятствием на пути к зданию терминала.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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