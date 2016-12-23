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  • 23.12, 04:09
Против лихача из казанского аэропорта возбуждены 2 уголовных дела. ДТП, Казань, аэропорты, наркотики и наркомания, пьяные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Против лихача из казанского аэропорта возбуждены 2 уголовных дела

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Против лихача из казанского аэропорта возбуждены 2 уголовных дела

Против лихача из казанского аэропорта возбуждены 2 уголовных дела

Против лихача из казанского аэропорта возбуждены 2 уголовных дела

    Сразу два уголовных дела возбуждено в отношении водителя легкового автомобиля, устроившего гонки на территории терминала международного аэропорта в Казани.

    Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, ущерб, причиненный инфраструктуре аэропорта в результате гонок пьяного лихача на автомобиле в здании терминала, составляет более шести миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».

    Кем оказался лихач, который на легковушке, сбивая все на своем пути, влетел в терминал? И почему здание аэропорта оказалось никак не защищено от подобных ЧП, выяснил корреспондент НТВ Динар Усманов.

    Погоня за водителем ВАЗ-2115 началась еще в городе. Уходя от полицейских водитель штурмует шлагбаумы. Экипажи ДПС на таран не идут: ждут, пока им откроют проезд. Заминка на несколько секунд и преследование продолжается. Примерно минуту беглец петляет между зданиями аэропорта, пока, наконец, не видит свет в конце проезда. И вновь идет на таран. Бьет преследователей, а потом штурмует запертые двери.

    Только с третьего удара двери распахнулись. Полицейские, как будто, растеряны. Машина с воем прорывается внутрь здания. То, что происходило дальше — выходит за границы разумного. Люди с недоумением смотрят, как разбитый автомобиль едет через холл международного аэропорта Казани мимо досмотровых рамок.

    За ним толпой бегут полицейские. Кто-то запоздало пытается спрятаться. Один из сотрудников аэропорта кинул в машину урной, но только сбил с ног своего коллегу. Между тем, ВАЗ-2115 едет дальше. Беглец маневрирует, чтобы спокойно съехать по пандусу.

    Десяток человек — охранники, полиция — ничего не могут сделать. Почему не стреляли по колесам? Пожалуй, потому, что тут уже было уже слишком людно. Но погоня продолжается, водитель рвется на свободу. Выехать удается не с первого раза. Машина, подпрыгнув, преодолевает последнюю преграду… И здесь полицейские еще раз пытаются его задержать. В ход пошли все подручные средства, но ничего не останавливает гонщика. Он снова давит газ до отказа, но тут техника, наконец, сдает. Проехав двести метров, машина замирает.

    Через несколько секунд полицейские «вылущивают» водителя из исковерканного корпуса машины. Как сообщили в прокуратуре, за рулем был сотрудник детективного агентства по имени Руслан Нигматуллин, «находившийся в состоянии измененного сознания».

    Майя Иванова, старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ: «Уже известно, что водитель этого автомобиля находился в наркотическом опьянении. Более того, в автомобиле найден пакет с неизвестным веществом».

    С одной стороны, нельзя не отметить гуманность полицейских, у которых было полное право остановить нарушителя всеми средствами. С другой стороны, эта история неожиданно вскрыла проблему безопасности, которая до сих пор оставалась незамеченной. Пластиковые шлагбаумы оказались, по сути дела, единственным препятствием на пути к зданию терминала.

    Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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