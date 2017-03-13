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  • 13.03, 18:32
Число жертв оползня на свалке в Эфиопии возросло до 50. мусор, обрушение, оползни, Эфиопия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Число жертв оползня на свалке в Эфиопии возросло до 50

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Число жертв оползня на свалке в Эфиопии возросло до 50

Число жертв оползня на свалке в Эфиопии возросло до 50

Число жертв оползня на свалке в Эфиопии возросло до 50

    Среди погибших при обвале мусора на окраине Аддис-Абебы в основном женщины и дети.

    Вечером в субботу огромная мусорная куча обвалилась на самодельные дома. Постройки находились в районе 50-летней городской свалки. Многие люди снимали там жилье из-за низкой арендной платы. Ранее сообщалось о 46 жертвах.

    Несколько лет назад свалку закрывали, отходы стали свозить в другое место, однако это возмутило местных фермеров, они опротестовали решение властей и мусорный полигон вернули обратно — на городские окраины.

    В итоге там скопились горы мусора, что в конечном счете и привело к трагедии. В момент обрушения возле свалки находилось около 150 человек, спасателям удалось извлечь живыми 37 человек, еще несколько десятков по-прежнему считаются пропавшими без вести.

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