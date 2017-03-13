Число жертв оползня на свалке в Эфиопии возросло до 50

Среди погибших при обвале мусора на окраине
Аддис-Абебы в основном женщины и дети.
Вечером в субботу огромная мусорная куча обвалилась на самодельные дома. Постройки находились в районе 50-летней городской свалки. Многие люди снимали там жилье из-за низкой арендной платы. Ранее сообщалось о 46 жертвах.
Несколько лет назад свалку закрывали, отходы стали свозить в другое место, однако это возмутило местных фермеров, они опротестовали решение властей и мусорный полигон вернули обратно — на городские окраины.
В итоге там скопились горы мусора, что в конечном счете и привело к трагедии. В момент обрушения возле свалки находилось около 150 человек, спасателям удалось извлечь живыми 37 человек, еще несколько десятков по-прежнему считаются пропавшими без вести.
Несколько лет назад свалку закрывали, отходы стали свозить в другое место, однако это возмутило местных фермеров, они опротестовали решение властей и мусорный полигон вернули обратно — на городские окраины.
В итоге там скопились горы мусора, что в конечном счете и привело к трагедии. В момент обрушения возле свалки находилось около 150 человек, спасателям удалось извлечь живыми 37 человек, еще несколько десятков по-прежнему считаются пропавшими без вести.
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