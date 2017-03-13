Число жертв оползня на свалке в Эфиопии возросло до 46

Трагедия произошла в столице Эфиопии. Во время оползня, который сошел на местной свалке, погибли 46 человек.

Большинство жертв — женщины и дети, которые сортировали мусор.



Свалка находится на окраине Аддис-Абебы более 50 лет. До недавнего времени она была закрыта, но из-за того, что новое место для отходов не было согласовано, их вновь стали свозить на старое. Из-за большого объема мусора и произошел обвал.



По словам местных властей, число жертв оползня может возрасти, так как десятки человек остаются пропавшими без вести.