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  • 13.03, 07:55
Число жертв оползня на свалке в Эфиопии возросло до 46. Эфиопия, мусор, обрушение, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Число жертв оползня на свалке в Эфиопии возросло до 46

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Число жертв оползня на свалке в Эфиопии возросло до 46

Число жертв оползня на свалке в Эфиопии возросло до 46

    Трагедия произошла в столице Эфиопии. Во время оползня, который сошел на местной свалке, погибли 46 человек.

    Большинство жертв — женщины и дети, которые сортировали мусор.

    Свалка находится на окраине Аддис-Абебы более 50 лет. До недавнего времени она была закрыта, но из-за того, что новое место для отходов не было согласовано, их вновь стали свозить на старое. Из-за большого объема мусора и произошел обвал.

    По словам местных властей, число жертв оползня может возрасти, так как десятки человек остаются пропавшими без вести.

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