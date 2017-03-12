Не менее 35 человек погибли при обвале мусора на свалке в столице Эфиопии: фото с места

На месте обрушения мусорной горы продолжаются поисковые работы, под завалами могут оставаться люди.
Обвал мусора произошел на свалке на окраине Аддис-Абебы. В районе мусорной горы в момент ЧП находилось порядка 150 человек, передает AP.
Около 40 человек удалось извлечь из-под завалов живыми. В настоящее время подтверждена гибель 35 человек, еще 28 получили ранения в результате обрушения мусора. По данным местных властей, большинство жертв и пострадавших — женщины и дети, которые искали на свалке ценные вещи для продажи.
Гигантская свалка находится под Аддис-Абебой уже более 50 лет. Туда свозят мусор из столицы Эфиопии. В последние годы сбрасывать в этом районе отходы прекратили. Для вывоза мусора из столицы определили другое место. Но власти вскоре столкнулись с протестами фермеров, недовольных выбором района для новой свалки. В результате мусоровозы снова стали свозить мусор к старой свалке.
Около 40 человек удалось извлечь из-под завалов живыми. В настоящее время подтверждена гибель 35 человек, еще 28 получили ранения в результате обрушения мусора. По данным местных властей, большинство жертв и пострадавших — женщины и дети, которые искали на свалке ценные вещи для продажи.
Гигантская свалка находится под Аддис-Абебой уже более 50 лет. Туда свозят мусор из столицы Эфиопии. В последние годы сбрасывать в этом районе отходы прекратили. Для вывоза мусора из столицы определили другое место. Но власти вскоре столкнулись с протестами фермеров, недовольных выбором района для новой свалки. В результате мусоровозы снова стали свозить мусор к старой свалке.
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