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  • 13.03, 12:28

В Госдуме предложили заменить материнский капитал ежемесячным пособием

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В Госдуме предложили заменить материнский капитал ежемесячным пособием

В Госдуме предложили заменить материнский капитал ежемесячным пособием

На смену программе материнского капитала должна прийти гибкая система поддержки семей, уверены член комитета Государственной думы по социальной политике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Как объяснил Сергей Вострецов RT, материнский капитал необходимо отменить, так как эта программа себя не оправдала.

Сергей Вострецов: «От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это псевдоподдержка и люди пытаются обналичить полученное».

Он добавил, что необходимо пособие, на которое можно содержать детей. Речь идет о ежемесячных выплатах на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет: 3000 рублей — за одного ребенка, 8000 — за двоих и 15000 — за троих детей.

По словам Ирины Волынец, если в семье больше троих усыновленных или родных детей, выплачивать пособие предлагается только за троих.

В начале марта министерство труда и социальной защиты предложило продлить программу материнского капитала до 2023 года. А премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении срока перечисления материнского капитала с одного месяца до 10 дней.

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