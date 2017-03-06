Медведев сократил срок перечисления материнского капитала до 10 дней

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении срока перечисления материнского капитала с одного месяца до десяти дней.
Об этом глава правительства объявил 6 марта на встрече с вице-премьерами.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Я подписал постановление, которое приводит правила управления средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий в соответствие с действующим законодательством. Кроме того, там сокращается с месяца до десяти рабочих дней срок перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительного решения по заявлению родителя, то есть ждать придется меньше».
Премьер также напомнил, что программе материнского капитала исполнилось 10 лет, и за это время ей воспользовались почти 5 миллионов семей.
На минувшей неделе министерство труда и социальной защиты предложило продлить программу материнского капитала до 2023 года.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Я подписал постановление, которое приводит правила управления средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий в соответствие с действующим законодательством. Кроме того, там сокращается с месяца до десяти рабочих дней срок перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительного решения по заявлению родителя, то есть ждать придется меньше».
Премьер также напомнил, что программе материнского капитала исполнилось 10 лет, и за это время ей воспользовались почти 5 миллионов семей.
На минувшей неделе министерство труда и социальной защиты предложило продлить программу материнского капитала до 2023 года.
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