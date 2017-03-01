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  • 01.03, 16:51

Минтруд предложил продлить программу материнского капитала до 2023 года

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Минтруд предложил продлить программу материнского капитала до 2023 года

Минтруд предложил продлить программу материнского капитала до 2023 года

Министерство труда и социальной защиты предложило продлить программу материнского капитала до 2023 года.

В январе 2016 года правительство РФ продлило программу по выплате материнского капитала до конца 2018 года. Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что его ведомство уже направило предложения в правительство о продлении этой программы еще на 5 лет.

Максим Топилин: «Мы будем предлагать это сделать на пять лет. Мы с такими предложениям заходили уже в правительство. Просто дадим ряд поручений. Дальше работаем, прорабатывается это все».

Осенью 2016 года Минтруд предложил приостановить ежегодную индексацию материнского капитала до 2020 года, объяснив это тем, что он не является ежемесячной выплатой, обеспечивающей текущее приобретение гражданами товаров и услуг.

Программа материнского капитала действует с 2007 года. Изначально размер этой выплаты составлял 250 тысяч рублей, затем за счет ежегодной индексации сумма выплаты выросла до 453 тысяч.

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