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  • 12.03, 21:17

Пропавшую в Бахрейне российскую модель задержали за оказание эскорт-услуг

1 комментарий
Пропавшую в Бахрейне российскую модель задержали за оказание <nobr>эскорт-услуг</nobr>

Пропавшую в Бахрейне российскую модель задержали за оказание эскорт-услуг

Пропавшую в Бахрейне российскую модель задержали за оказание <nobr>эскорт-услуг</nobr>
  • Фото: msh_sht /instagram.com

    • Пропавшая в Бахрейне россиянка Мария Сазонова задержана в Иордании за оказание эскорт-услуг, в ближайшее время ее отправят в Россию.

    Об этом ТАСС сообщила Дженнет Мимун, директор модельного агентства, где работает Сазонова.

    Дженнет Мимун: «Сейчас Маша находится в Иордании. Судя по информации от друзей, она арестована за эскорт-услуги. Мне сказали, в ближайшее время ее отправят в Россию. Исключать ее из агентства мы не планируем».

    Отметим, что агентство пока не располагает комментарием родственников Сазоновой, подтверждающим данную информацию.

    В свою очередь в посольстве РФ в Бахрейне сообщили, что, по данным правоохранительных органов, Мария Сазонова 3 марта вылетела в Иорданию. «Большей информацией мы не располагаем», — сказали там.

    Информация о том, что модель из Екатеринбурга Мария Сазонова пропала в Бахрейне, появилась 10 марта. По сообщениям СМИ Екатеринбурга, Мария уехала туда на заработки. Мать пропавшей девушки Ирина Сазонова добавила, что ее дочь устроилась работать барменом и регулярно выходила с ней на связь до 4 марта. Затем девушка перестала появляться в социальных сетях.

    Однако вскоре выяснилось, что девушка обманывала родных. Нашлись свидетели, которые узнали девушку в одной из стриптизерш местного ночного клуба.

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