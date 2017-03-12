Пропавшую в Бахрейне российскую модель задержали за оказание эскорт-услуг

Пропавшая в Бахрейне россиянка Мария Сазонова задержана в Иордании за оказание
эскорт-услуг, в ближайшее время ее отправят в Россию.
Об этом ТАСС сообщила Дженнет Мимун, директор модельного агентства, где работает Сазонова.
Дженнет Мимун: «Сейчас Маша находится в Иордании. Судя по информации от друзей, она арестована за эскорт-услуги. Мне сказали, в ближайшее время ее отправят в Россию. Исключать ее из агентства мы не планируем».
Отметим, что агентство пока не располагает комментарием родственников Сазоновой, подтверждающим данную информацию.
В свою очередь в посольстве РФ в Бахрейне сообщили, что, по данным правоохранительных органов, Мария Сазонова 3 марта вылетела в Иорданию. «Большей информацией мы не располагаем», — сказали там.
пропала в Бахрейне, появилась 10 марта. По сообщениям СМИ Екатеринбурга, Мария уехала туда на заработки. Мать пропавшей девушки Ирина Сазонова добавила, что ее дочь устроилась работать барменом и регулярно выходила с ней на связь до 4 марта. Затем девушка перестала появляться в социальных сетях.
Однако вскоре выяснилось, что девушка обманывала родных. Нашлись свидетели, которые узнали девушку в одной из стриптизерш местного ночного клуба.
Дженнет Мимун: «Сейчас Маша находится в Иордании. Судя по информации от друзей, она арестована за эскорт-услуги. Мне сказали, в ближайшее время ее отправят в Россию. Исключать ее из агентства мы не планируем».
Отметим, что агентство пока не располагает комментарием родственников Сазоновой, подтверждающим данную информацию.
В свою очередь в посольстве РФ в Бахрейне сообщили, что, по данным правоохранительных органов, Мария Сазонова 3 марта вылетела в Иорданию. «Большей информацией мы не располагаем», — сказали там.
пропала в Бахрейне, появилась 10 марта. По сообщениям СМИ Екатеринбурга, Мария уехала туда на заработки. Мать пропавшей девушки Ирина Сазонова добавила, что ее дочь устроилась работать барменом и регулярно выходила с ней на связь до 4 марта. Затем девушка перестала появляться в социальных сетях.
Однако вскоре выяснилось, что девушка обманывала родных. Нашлись свидетели, которые узнали девушку в одной из стриптизерш местного ночного клуба.
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