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  • 10.03, 11:39

В Бахрейне пропала приехавшая на заработки модель из России

5 комментариев
В Бахрейне пропала приехавшая на заработки модель из России

В Бахрейне пропала приехавшая на заработки модель из России

В Бахрейне пропала приехавшая на заработки модель из России
  • Фото: msh_sht /instagram.com

    • 21-летняя россиянка не выходит на связь с родственниками уже неделю.

    Модель из Екатеринбурга Мария Сазонова пропала в Бахрейне.

    Ирина Сазонова, мать девушки: «Уже седьмой день, как она пропала со связи».

    Ранее местные СМИ сообщали, что девушка уехала на заработки в Бахрейн — девушка мечтала купить себе новый смартфон.

    Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов сообщил ТАСС, что заявление в дипломатическое ведомство о пропаже россиянки в Бахрейне пока не поступало.

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