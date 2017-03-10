В Бахрейне пропала приехавшая на заработки модель из России

21-летняя россиянка не выходит на связь с родственниками уже неделю.
Модель из Екатеринбурга Мария Сазонова пропала в Бахрейне.
Ирина Сазонова, мать девушки: «Уже седьмой день, как она пропала со связи».
Ранее местные СМИ сообщали, что девушка уехала на заработки в Бахрейн — девушка мечтала купить себе новый смартфон.
Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов сообщил ТАСС, что заявление в дипломатическое ведомство о пропаже россиянки в Бахрейне пока не поступало.
Ирина Сазонова, мать девушки: «Уже седьмой день, как она пропала со связи».
Ранее местные СМИ сообщали, что девушка уехала на заработки в Бахрейн — девушка мечтала купить себе новый смартфон.
Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов сообщил ТАСС, что заявление в дипломатическое ведомство о пропаже россиянки в Бахрейне пока не поступало.
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