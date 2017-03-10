Пропавшая в Бахрейне Маша с Урала могла стать секс-рабыней

Последние данные о поиске россиянки в столице Бахрейна: студентка из Екатеринбурга, как выяснилось, обманула родных. Им она сообщила, что нашла в арабской стране работу в дорогом ресторане и будет трудиться барменом. В социальных сетях она демонстрировала друзьям счастливую беззаботную жизнь на чужбине. Но нашлись свидетели, которые узнали девушку в одной из стриптизерш местного ночного клуба.
В Интерполе, куда уже обратились екатеринбургские полицейские, считают: за красивыми историями в соцсетях россиянка скрывала истинное положение дел. К слову, когда Мария ютилась с мамой в стареньком доме на родине, она публиковала красивые снимки с фальшивой геолокацией «Москва». На вопросы знакомых, что она там делает, девушка отвечала, опять-же обманывая: «Живу!»
Корреспондент НТВ Илья Ушенин — о том, что еще не договаривала девушка и где ее видели в последний раз.
Последний снимок, который появился на странице в социальной сети Марии Сазоновой, — селфи с подругой в международном аэропорту Бахрейна. Вот уже неделю студентка не выходит на связь.
Маша — студентка социологического факультета крупнейшего уральского вуза. Но, судя по всему, приоритет девушка отдавала не учебе. Большую часть времени посвящала работе в модельном агентстве. В 21 год ее тянуло, что называется, к красивой жизни. Но мать, растившая дочь одна, не могла дать ничего лишнего. Поэтому, признается Ирина, даже не противилась, когда дочь объявила о желании поехать на заработки в арабскую страну.
Другие кадры сделаны незадолго до исчезновения молодой модели: Мария Сазонова вместе с новыми друзьями отдыхает в одной из ближневосточных стран. Судя по всему, учится управлять автомобилем.
21-летняя жительница Екатеринбурга работала моделью последние четыре года. Съемки, контракты — все это, говорят ее друзья, привлекало Марию, ей нравилось быть в центре внимания. На этот раз очередным пунктом назначения стал далекий, загадочный, но очень богатый Бахрейн. До сих пор неясно, куда могли отправиться Мария и ее подруга. Сейчас судьбу обеих выясняют уже российские дипломаты: искать их стали сразу после сообщений в Интернете, еще до официального обращения родственников.
Фёдор Ефремов, консул РФ в Королевстве Бахрейн: «Мы пытаемся связаться с правоохранительными органами, но в условиях местной специфики, а здесь сегодня выходной по местным реалиям, какую-то информацию получать крайне сложно, перекидывают с телефона на телефон. Также поиски осложняются тем, что отсутствуют паспортные данные девушки».
Коллеги Марии Сазоновой уверяют: для девушки это была не первая поездка за границу, она неплохо знала английский и, в общем-то, хорошо ориентировалась в незнакомых странах. Ее страстью были спортивные машины и модельные вечеринки. Руководитель модельного агентства, где работала Мария, считает, что пропавшие девушки, вероятнее всего, живы, но их могли взять в сексуальное рабство: в странах Ближнего Востока до сих пор существуют гаремы.
Дженнет Мимун, директор модельного агентства: «Маша вместе с подругой поехала знакомиться с женихом подруги, он же проявлял знаки внимания и к ней».
В ближайшее время по факту исчезновения девушек начнут проверку и сотрудники полиции. Силовики будут работать в тесном контакте с коллегами из Бахрейна.
Корреспондент НТВ Илья Ушенин — о том, что еще не договаривала девушка и где ее видели в последний раз.
Последний снимок, который появился на странице в социальной сети Марии Сазоновой, — селфи с подругой в международном аэропорту Бахрейна. Вот уже неделю студентка не выходит на связь.
Маша — студентка социологического факультета крупнейшего уральского вуза. Но, судя по всему, приоритет девушка отдавала не учебе. Большую часть времени посвящала работе в модельном агентстве. В 21 год ее тянуло, что называется, к красивой жизни. Но мать, растившая дочь одна, не могла дать ничего лишнего. Поэтому, признается Ирина, даже не противилась, когда дочь объявила о желании поехать на заработки в арабскую страну.
Другие кадры сделаны незадолго до исчезновения молодой модели: Мария Сазонова вместе с новыми друзьями отдыхает в одной из ближневосточных стран. Судя по всему, учится управлять автомобилем.
21-летняя жительница Екатеринбурга работала моделью последние четыре года. Съемки, контракты — все это, говорят ее друзья, привлекало Марию, ей нравилось быть в центре внимания. На этот раз очередным пунктом назначения стал далекий, загадочный, но очень богатый Бахрейн. До сих пор неясно, куда могли отправиться Мария и ее подруга. Сейчас судьбу обеих выясняют уже российские дипломаты: искать их стали сразу после сообщений в Интернете, еще до официального обращения родственников.
Фёдор Ефремов, консул РФ в Королевстве Бахрейн: «Мы пытаемся связаться с правоохранительными органами, но в условиях местной специфики, а здесь сегодня выходной по местным реалиям, какую-то информацию получать крайне сложно, перекидывают с телефона на телефон. Также поиски осложняются тем, что отсутствуют паспортные данные девушки».
Коллеги Марии Сазоновой уверяют: для девушки это была не первая поездка за границу, она неплохо знала английский и, в общем-то, хорошо ориентировалась в незнакомых странах. Ее страстью были спортивные машины и модельные вечеринки. Руководитель модельного агентства, где работала Мария, считает, что пропавшие девушки, вероятнее всего, живы, но их могли взять в сексуальное рабство: в странах Ближнего Востока до сих пор существуют гаремы.
Дженнет Мимун, директор модельного агентства: «Маша вместе с подругой поехала знакомиться с женихом подруги, он же проявлял знаки внимания и к ней».
В ближайшее время по факту исчезновения девушек начнут проверку и сотрудники полиции. Силовики будут работать в тесном контакте с коллегами из Бахрейна.
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