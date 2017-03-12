Саммит ЕС обернулся жесткими спорами вокруг концепции «многоскоростной Европы»

Саммит ЕС первый раз проходил в здании, официальное название которого — «Европа», неофициальное — «космическое яйцо». Старое здание было построено лишь 20 лет назад, а Европа строилось 10 лет вместо восьми. За это время стоимость работ увеличилась еще на 70 миллионов евро.
В итоге «космическое яйцо» обошлось европейским налогоплательщикам более чем в 300 миллионов евро, что дало повод британской газете Daily Mail назвать этот проект «символом экстравагантности и самым бездарным способом потратить европейские деньги».
По мнению британской прессы, подобная стройка — это одна из причин для Brexit. Дескать, у Великобритании свой путь и нечего спонсировать дорогостоящие совместные проекты и потакать только увеличивающимся запросам еврочиновников.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Пришло время выйти из ЕС и построить независимую, самоуправляемую глобальную Британию, которую хочет британский народ. Так что мы воспользуемся статьей 50 до конца месяца. Это будет определяющим моментом для Великобритании, так как мы начинаем процесс обретения новой роли в мире. Как сильная страна, контролирующая свои границы и свои законы».
Тереза Мэй отныне на саммитах Евросоюза будет появляться нечасто — необходимость отпала. И вот, кажется, что с одним раздражителем европейского единства разобрались, но, как выяснилось на этой неделе в Брюсселе, на Терезу Мэй всегда найдется Беата Шидло. Премьер-министр Польши сразу по прибытии на саммит заявила, что ее страна отказывается голосовать за переизбрание поляка Дональда Туска в качестве председателя Европейского совета, так как он якобы из Брюсселя оказывает влияние на внутреннюю политику страны.
Реакция европейских лидеров на демарш Варшавы была жесткой. Кто-то, как, например, президент Франции, пригрозил Польше сокращением европейских инвестиций.
Франсуа Олланд, президент Франции: «Я надеюсь, что все европейцы, главы государств и правительств покажут, почему необходимо построить единую Европу и изгнать национальный эгоизм. Если каждая страна приезжает сюда только для того, чтобы удовлетворить собственные интересы, это может дать почву для националистов и экстремистов, которые выступают за выход из ЕС и еврозоны».
Беата Шидло, председатель совета министров Польши: «Я что, должна всерьез воспринимать шантаж от президента с рейтингом поддержки населения в 4%, который скоро и вовсе перестанет им быть? Возможно, это и не звучит слишком интеллигентно, но и я отвечаю на не очень интеллигентные комментарии. Если политики ЕС считают нормальным шантажировать страны, говоря что кто-то не получит денег на некоторые проекты, то ЕС ожидает довольно ужасное будущее».
Угрозы не помогли. Отмахнувшись от польских возражений, от всех их маневров и закулисных переговоров, лидеры ЕС за несколько минут переизбрали ненавистного сегодняшней Варшаве Дональда Туска президентом Европейского совета.
В Брюсселе в различных европейских структурах работают почти 55 тысяч человек, из них в Еврокомиссии — 25 тысяч. Шестнадцать уровней зарплаты — от минимальной в 2500 до 18000 евро и 0% налогов — их платит Еврокомиссия. Представительские расходы — от 300 до 600 евро в месяц, помощь на содержание детей доходит до 800 евро в месяц и по 326 евро — на совершеннолетних детей-студентов.
Франция и Германия в 2016 году выделили Еврокомиссии по 21 млрд евро из своих бюджетов. Но так дальше продолжаться не может. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представил на саммите пять возможных сценариев будущего развития ЕС по оптимизации расходов. Франция и Германия сразу поддержали так называемый третий вариант под названием «Те, кто хотят большего, делают больше». Против выступила опять только одна Польша. Беата Шидло заявила, что данный вариант узаконит право сильных стран Евросоюза решать все самим.
Жан-Клод Юнкер: «Что касается этой так называемой многоскоростной Европы, то я не без удивления заметил, что некоторые мои коллеги рассматривают это как введение новой разделительной линии, своего рода железного занавеса между Востоком и Западом. Такого намерения нет».
Новая концепция «Европы разных скоростей» звучит красиво и даже пафосно, но пока, правда, никто ничего делать не хочет: все идет по плану, суетиться не надо. Очередной саммит закончился ничем, следующий — через две недели в Риме.
Подробности — в репортаже европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
По мнению британской прессы, подобная стройка — это одна из причин для Brexit. Дескать, у Великобритании свой путь и нечего спонсировать дорогостоящие совместные проекты и потакать только увеличивающимся запросам еврочиновников.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Пришло время выйти из ЕС и построить независимую, самоуправляемую глобальную Британию, которую хочет британский народ. Так что мы воспользуемся статьей 50 до конца месяца. Это будет определяющим моментом для Великобритании, так как мы начинаем процесс обретения новой роли в мире. Как сильная страна, контролирующая свои границы и свои законы».
Тереза Мэй отныне на саммитах Евросоюза будет появляться нечасто — необходимость отпала. И вот, кажется, что с одним раздражителем европейского единства разобрались, но, как выяснилось на этой неделе в Брюсселе, на Терезу Мэй всегда найдется Беата Шидло. Премьер-министр Польши сразу по прибытии на саммит заявила, что ее страна отказывается голосовать за переизбрание поляка Дональда Туска в качестве председателя Европейского совета, так как он якобы из Брюсселя оказывает влияние на внутреннюю политику страны.
Реакция европейских лидеров на демарш Варшавы была жесткой. Кто-то, как, например, президент Франции, пригрозил Польше сокращением европейских инвестиций.
Франсуа Олланд, президент Франции: «Я надеюсь, что все европейцы, главы государств и правительств покажут, почему необходимо построить единую Европу и изгнать национальный эгоизм. Если каждая страна приезжает сюда только для того, чтобы удовлетворить собственные интересы, это может дать почву для националистов и экстремистов, которые выступают за выход из ЕС и еврозоны».
Беата Шидло, председатель совета министров Польши: «Я что, должна всерьез воспринимать шантаж от президента с рейтингом поддержки населения в 4%, который скоро и вовсе перестанет им быть? Возможно, это и не звучит слишком интеллигентно, но и я отвечаю на не очень интеллигентные комментарии. Если политики ЕС считают нормальным шантажировать страны, говоря что кто-то не получит денег на некоторые проекты, то ЕС ожидает довольно ужасное будущее».
Угрозы не помогли. Отмахнувшись от польских возражений, от всех их маневров и закулисных переговоров, лидеры ЕС за несколько минут переизбрали ненавистного сегодняшней Варшаве Дональда Туска президентом Европейского совета.
В Брюсселе в различных европейских структурах работают почти 55 тысяч человек, из них в Еврокомиссии — 25 тысяч. Шестнадцать уровней зарплаты — от минимальной в 2500 до 18000 евро и 0% налогов — их платит Еврокомиссия. Представительские расходы — от 300 до 600 евро в месяц, помощь на содержание детей доходит до 800 евро в месяц и по 326 евро — на совершеннолетних детей-студентов.
Франция и Германия в 2016 году выделили Еврокомиссии по 21 млрд евро из своих бюджетов. Но так дальше продолжаться не может. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представил на саммите пять возможных сценариев будущего развития ЕС по оптимизации расходов. Франция и Германия сразу поддержали так называемый третий вариант под названием «Те, кто хотят большего, делают больше». Против выступила опять только одна Польша. Беата Шидло заявила, что данный вариант узаконит право сильных стран Евросоюза решать все самим.
Жан-Клод Юнкер: «Что касается этой так называемой многоскоростной Европы, то я не без удивления заметил, что некоторые мои коллеги рассматривают это как введение новой разделительной линии, своего рода железного занавеса между Востоком и Западом. Такого намерения нет».
Новая концепция «Европы разных скоростей» звучит красиво и даже пафосно, но пока, правда, никто ничего делать не хочет: все идет по плану, суетиться не надо. Очередной саммит закончился ничем, следующий — через две недели в Риме.
Подробности — в репортаже европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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