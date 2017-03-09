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  • 09.03, 22:01

Туск переизбран председателем Европейского Совета

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Туск переизбран председателем Европейского Совета

Туск переизбран председателем Европейского Совета

Польский политик Дональд Туск будет возглавлять высший орган Евросоюза второй срок.

На саммите ЕС в Брюсселе кандидатура действующего председателя Европейского Совета получила необходимое число голосов.

Во время голосования сам Туск в зале отсутствовал. Всех поддержавших его кандидатуру политик поблагодарил в своем Twitter. Также Туск пообещал сделать все возможное, чтобы «ЕС стал лучше».



Как отмечает «Интерфакс», в Варшаве возражали против повторного выдвижения бывшего премьера, обвиняя его в нарушении кодекса непредвзятости международного чиновника, и предлагали в качестве замену Туску евродепутата Яцека Сариуш-Вольского. Однако остальные члены ЕС к мнению Польши не прислушались.

Дональд Туск занял пост председателя Европейского Совета в конце 2014 года. Его первый мандат истекает 31 мая 2017 года.

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