Польша не подпишет итоговую декларацию саммита ЕС, избравшего Туска главой Евросовета

Премьер-Министр Польши заявила, что не поставит свою подпись под итоговым документом саммита ЕС в Брюсселе, из-за выбора Дональда Туска на пост главы Европейского совета против воли республики.
Беата Шидло, премьер-министр Польши: «Я не буду принимать итогового документа этого саммита. Это значит, что саммит нельзя будет считать состоявшимся… Если 27 глав государств не в состоянии понять, что нельзя идти на компромиссы за счет нарушения норм, я готова одна бороться за соблюдение правил».
Об этом премьер Польши заявила на пресс-конференции, пишет ТАСС. Премьер также заявила, что останется на саммите ЕС, чтобы отстаивать необходимость реформ.
Беата Шидло: «Выбор Туска был проведен с нарушениями Плохо, что выбор был сделан таким образом против воли страны, из которой выходит кандидат. Это опасный прецедент. Для Польши самое главное — соблюдение норм, и нет такого компромисса, за который мы продали бы польские интересы».
По мнению премьера Польши, Евросоюз находится в глубоком кризисе, и в этом виноваты политики.
Беата Шидло:«Евросовет занимается интересами узких групп вместо того, чтобы служить интересам граждан. ЕС находится в глубоком кризисе. Причина финансового, миграционного и других кризисов в ЕС заключается в том, что политики в Брюсселе перестали слышать государства и их граждан. Нужно ясно сказать, что нормы взаимного уважения и солидарности должны вернуться в ЕС, иначе Евросоюз будет погружаться в новые кризисы».
Ранее сообщалось, что на саммите ЕС в Брюсселе кандидатура действующего председателя Европейского совета Дональда Туска получила необходимое число голосов, чтобы еще один срок возглавлять высший орган Евросоюза. Польша возражала против повторного выдвижения бывшего премьера, обвиняя его в нарушении кодекса непредвзятости международного чиновника.
Об этом премьер Польши заявила на пресс-конференции, пишет ТАСС. Премьер также заявила, что останется на саммите ЕС, чтобы отстаивать необходимость реформ.
Беата Шидло: «Выбор Туска был проведен с нарушениями Плохо, что выбор был сделан таким образом против воли страны, из которой выходит кандидат. Это опасный прецедент. Для Польши самое главное — соблюдение норм, и нет такого компромисса, за который мы продали бы польские интересы».
По мнению премьера Польши, Евросоюз находится в глубоком кризисе, и в этом виноваты политики.
Беата Шидло:«Евросовет занимается интересами узких групп вместо того, чтобы служить интересам граждан. ЕС находится в глубоком кризисе. Причина финансового, миграционного и других кризисов в ЕС заключается в том, что политики в Брюсселе перестали слышать государства и их граждан. Нужно ясно сказать, что нормы взаимного уважения и солидарности должны вернуться в ЕС, иначе Евросоюз будет погружаться в новые кризисы».
Ранее сообщалось, что на саммите ЕС в Брюсселе кандидатура действующего председателя Европейского совета Дональда Туска получила необходимое число голосов, чтобы еще один срок возглавлять высший орган Евросоюза. Польша возражала против повторного выдвижения бывшего премьера, обвиняя его в нарушении кодекса непредвзятости международного чиновника.
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