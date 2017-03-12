Пак Кын Хе покинула президентский дворец в Сеуле после импичмента

Конституционный суд страны впервые в истории страны одобрил импичмент главы государства. Сегодня Пак Кын Хе покинула президентский дворец в Сеуле.
Южная Корея временно осталась без лидера. Отстраненная от должности Пак Кын Хе покинула президентский дворец, который занимала с 2013 года. Импичмент был одобрен три дня назад, 9 марта, ее полномочия были прекращены.
Пак Кын Хе возвращается в свой дом в районе Самсон-дон, который находится в южной части Сеула. Она жила там с 1990 по 2013 год, прежде чем переехать в Синий дом, передает агентство Yonhap.
Скандал вокруг главы государства начался после того, как стало известно, что она давала редактировать свои публичные речи подруге — Цой Сун Силь, которая не занимала никаких государственных постов. В ходе разбирательства вскрылась коррупционная схема.
Как оказалось, подруга главы государства вымогала взятки у глав крупнейших в стране корпораций, в том числе Samsung. Цой Сун Силь частично признала вину, она арестована, как и вице-президент Samsung. Уголовное преследование грозит теперь и экс-президенту Пак Кын Хе.
импичмент президента с распятием Христа и казнью Сократа.
Пак Кын Хе возвращается в свой дом в районе Самсон-дон, который находится в южной части Сеула. Она жила там с 1990 по 2013 год, прежде чем переехать в Синий дом, передает агентство Yonhap.
Скандал вокруг главы государства начался после того, как стало известно, что она давала редактировать свои публичные речи подруге — Цой Сун Силь, которая не занимала никаких государственных постов. В ходе разбирательства вскрылась коррупционная схема.
Как оказалось, подруга главы государства вымогала взятки у глав крупнейших в стране корпораций, в том числе Samsung. Цой Сун Силь частично признала вину, она арестована, как и вице-президент Samsung. Уголовное преследование грозит теперь и экс-президенту Пак Кын Хе.
импичмент президента с распятием Христа и казнью Сократа.
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