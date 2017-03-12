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  • 12.03, 15:13
Пак Кын Хе покинула президентский дворец в Сеуле после импичмента. импичмент, коррупция, скандалы, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пак Кын Хе покинула президентский дворец в Сеуле после импичмента

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Пак Кын Хе покинула президентский дворец в Сеуле после импичмента

Пак Кын Хе покинула президентский дворец в Сеуле после импичмента

    Конституционный суд страны впервые в истории страны одобрил импичмент главы государства. Сегодня Пак Кын Хе покинула президентский дворец в Сеуле.

    Южная Корея временно осталась без лидера. Отстраненная от должности Пак Кын Хе покинула президентский дворец, который занимала с 2013 года. Импичмент был одобрен три дня назад, 9 марта, ее полномочия были прекращены.

    Пак Кын Хе возвращается в свой дом в районе Самсон-дон, который находится в южной части Сеула. Она жила там с 1990 по 2013 год, прежде чем переехать в Синий дом, передает агентство Yonhap.

    Скандал вокруг главы государства начался после того, как стало известно, что она давала редактировать свои публичные речи подруге — Цой Сун Силь, которая не занимала никаких государственных постов. В ходе разбирательства вскрылась коррупционная схема.

    Как оказалось, подруга главы государства вымогала взятки у глав крупнейших в стране корпораций, в том числе Samsung. Цой Сун Силь частично признала вину, она арестована, как и вице-президент Samsung. Уголовное преследование грозит теперь и экс-президенту Пак Кын Хе.

    Между тем сторонники отстраненной главы государства устроили акции протеста, сравнив импичмент президента с распятием Христа и казнью Сократа.

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