Импичмент президента в Южной Корее обернулся протестами и беспорядками

Южная Корея осталась без лидера. Накануне Конституционный суд впервые в истории страны одобрил импичмент президента. Сразу после этого сторонники Пак Кын Хе вышли на улицы Сеула и устроили массовую акцию протеста. Вспыхнули беспорядки.
Все утро сторонники президента держали в осаде здание Конституционного суда. В какой-то момент они попытались прорваться через заграждение. Несколько человек взобрались на крышу полицейского автобуса. Один из них, пожилой мужчина, сорвался вниз, получил серьезную травму и умер в больнице. Сообщалось и о втором погибшем, но детальной информации о нем не поступало.
Что касается самого процесса, то Пак Кын Хе на заседании не присутствовала, пламенные речи произносили ее адвокаты. Они сравнивали процесс над президентом то с распятием Христа, то с казнью Сократа, а также грозили, что «будет бунт» и «кровь оросит асфальт». Но в итоге Конституционный суд единогласно объявил Пак Кын Хе импичмент, подтвердив решение парламента, принятое еще зимой.
Пока неизвестно, покинула ли Пак Кын Хе президентский дворец. Согласно закону, после импичмента она должна освободить так называемый Голубой дом в центре Сеула, но непонятно, в течение какого времени она должна это сделать. Дело в том, что раньше ничего подобного в Южной Корее не происходило. Обязанности главы государства сейчас исполняет премьер. Нового лидера определят на досрочных выборах, они должны пройти в течение 60 дней.
поразительные для Южной Кореи события начались прошлой осенью. Тогда журналисты одного из местных телеканалов нашли в мусорном баке планшет с документами президента, из которых следовало, что Пак Кын Хе давала редактировать свои речи подруге Цой Сун Силь, которая не занимала никакого официального поста. В прессе ее окрестили «Распутиным в юбке» за любовь ко всяческим предсказаниям и оккультизму.
Но следователей больше заинтересовали материальные дела. Выяснилось, что Цой Сун Силь на протяжении многих лет вымогала взятки у крупнейших южнокорейских корпораций, включая Samsung. Глава этой компании арестован, сама подруга теперь уже бывшего лидера сейчас тоже за решеткой. Она частично признала вину, заявив, что «совершила грех и заслуживает смерти». Теперь в тюрьму может попасть и сама Пак Кын Хе. Вместе с президентским креслом она лишилась и иммунитета от уголовного преследования.
Что касается самого процесса, то Пак Кын Хе на заседании не присутствовала, пламенные речи произносили ее адвокаты. Они сравнивали процесс над президентом то с распятием Христа, то с казнью Сократа, а также грозили, что «будет бунт» и «кровь оросит асфальт». Но в итоге Конституционный суд единогласно объявил Пак Кын Хе импичмент, подтвердив решение парламента, принятое еще зимой.
Пока неизвестно, покинула ли Пак Кын Хе президентский дворец. Согласно закону, после импичмента она должна освободить так называемый Голубой дом в центре Сеула, но непонятно, в течение какого времени она должна это сделать. Дело в том, что раньше ничего подобного в Южной Корее не происходило. Обязанности главы государства сейчас исполняет премьер. Нового лидера определят на досрочных выборах, они должны пройти в течение 60 дней.
поразительные для Южной Кореи события начались прошлой осенью. Тогда журналисты одного из местных телеканалов нашли в мусорном баке планшет с документами президента, из которых следовало, что Пак Кын Хе давала редактировать свои речи подруге Цой Сун Силь, которая не занимала никакого официального поста. В прессе ее окрестили «Распутиным в юбке» за любовь ко всяческим предсказаниям и оккультизму.
Но следователей больше заинтересовали материальные дела. Выяснилось, что Цой Сун Силь на протяжении многих лет вымогала взятки у крупнейших южнокорейских корпораций, включая Samsung. Глава этой компании арестован, сама подруга теперь уже бывшего лидера сейчас тоже за решеткой. Она частично признала вину, заявив, что «совершила грех и заслуживает смерти». Теперь в тюрьму может попасть и сама Пак Кын Хе. Вместе с президентским креслом она лишилась и иммунитета от уголовного преследования.
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