После импичмента Пак Кын Хе в столкновениях в Сеуле погибли люди

Два человека погибли в ходе столкновений между сторонниками и противниками президента Южной Кореи. Накануне Конституционный суд страны признал законным импичмент Пак Кын Хе.
Один из погибших — 72-летний мужчина, который выпал из полицейского автобуса и получил тяжелую травму головы. О второй жертве ничего не сообщается.
Ранее Конституционный суд утвердил импичмент президента Пак Кын Хе. Недовольные этим решением вышли на улицы южнокорейской столицы и устроили стычки с полицейскими.
В прошлом году парламент страны отстранил главу государства от должности после громкого коррупционного скандала, главным фигурантом которого стала лучшая подруга президента. По данным следствия, она использовала личные связи и вымогала крупные суммы у корейских бизнесменов, а также влияла на принятие важных политических решений.
Скандал сопровождался демонстрациями сторонников и противников Пак Кын Хе. Она стала первым южнокорейским лидером, лишившимся своего поста в результате импичмента.
Ранее Конституционный суд утвердил импичмент президента Пак Кын Хе. Недовольные этим решением вышли на улицы южнокорейской столицы и устроили стычки с полицейскими.
В прошлом году парламент страны отстранил главу государства от должности после громкого коррупционного скандала, главным фигурантом которого стала лучшая подруга президента. По данным следствия, она использовала личные связи и вымогала крупные суммы у корейских бизнесменов, а также влияла на принятие важных политических решений.
Скандал сопровождался демонстрациями сторонников и противников Пак Кын Хе. Она стала первым южнокорейским лидером, лишившимся своего поста в результате импичмента.
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