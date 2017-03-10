#ТЫСУПЕР!
Пасечник
Пасечник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.03, 11:39
После импичмента Пак Кын Хе в столкновениях в Сеуле погибли люди. импичмент, митинги и протесты, суды, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

После импичмента Пак Кын Хе в столкновениях в Сеуле погибли люди

комментировать
После импичмента Пак Кын Хе в столкновениях в Сеуле погибли люди

После импичмента Пак Кын Хе в столкновениях в Сеуле погибли люди

После импичмента Пак Кын Хе в столкновениях в Сеуле погибли люди
  • Фото Reuters © 2017, Kyodo

    • Два человека погибли в ходе столкновений между сторонниками и противниками президента Южной Кореи. Накануне Конституционный суд страны признал законным импичмент Пак Кын Хе.

    Один из погибших — 72-летний мужчина, который выпал из полицейского автобуса и получил тяжелую травму головы. О второй жертве ничего не сообщается.

    Ранее Конституционный суд утвердил импичмент президента Пак Кын Хе. Недовольные этим решением вышли на улицы южнокорейской столицы и устроили стычки с полицейскими.

    В прошлом году парламент страны отстранил главу государства от должности после громкого коррупционного скандала, главным фигурантом которого стала лучшая подруга президента. По данным следствия, она использовала личные связи и вымогала крупные суммы у корейских бизнесменов, а также влияла на принятие важных политических решений.

    Скандал сопровождался демонстрациями сторонников и противников Пак Кын Хе. Она стала первым южнокорейским лидером, лишившимся своего поста в результате импичмента.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru