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  • 10.03, 07:06

Конституционный суд утвердил импичмент президента Южной Кореи Пак Кын Хе

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  • Фото Reuters © 2017, Kim Hong-Ji
Конституционный суд утвердил импичмент президента Южной Кореи Пак Кын Хе

Конституционный суд утвердил импичмент президента Южной Кореи Пак Кын Хе

Конституционный суд утвердил импичмент президента Южной Кореи Пак Кын Хе
  • Фото Reuters © 2017, Kim Hong-Ji

    • В связи с импичментом Пак Кын Хе будет лишена президентской неприкосновенности и должна будет освободить резиденцию.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на вердикт Конституционного суда Республики Корея, все 8 судей проголосовали за импичмент президента Пак Кын Хе.

    Теперь она окончательно отстранена от управления государством. Досрочные выборы нового президента, по закону, состоятся в течение 60 дней, т. е. до 9 мая. Пак Кын Хе будет лишена президентской неприкосновенности.

    Теперь уже бывшему президенту Южной Кореи придется освободить государственную резиденцию «Голубой дом» в центре Сеула. Пак Кын Хе также лишается полагающихся бывшим президентам страны привилегий: пожизненной пенсии в размере 70% от зарплаты, личного водителя, помощников и бесплатного медицинского обслуживания.

    Напомним, скандал вокруг президента Пак Кын Хе разгорелся в октябре, когда пресса опубликовала информацию о том, что власти поддерживают крупные компании в обмен на финансовую помощь фондам близкой подруги Пак Кын Хе. Масла в огонь добавила и новость о том, что подруга имела доступ к секретным документам и вмешивалась в государственные дела. После этого рейтинг президента упала ниже 5%, а парламент объявил импичмент.

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