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  • 17.02, 07:56

Суд санкционировал арест вице-президента Samsung

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Суд санкционировал арест вице-президента Samsung

Суд санкционировал арест <nobr>вице-президента</nobr> Samsung

Суд Южной Кореи одобрил направленный прокуратурой запрос об аресте вице-президента и фактического руководителя корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна.

В то же время суд отклонил запрос на арест президента компании Samsung Electronics Сан Джин Пака, сообщает ТАСС.

Во вторник прокуратура Южной Кореи запросила ордеры на арест Ли Чжэ Ёна и Сан Джин Пака, подозреваемых по делу о коррупции в окружении отстраненной от должности президента страны Пак Кын Хе.

По версии следствия, именно глава Samsung принимал решение об оказании финансовой поддержки Чхве Сун Силь — близкой подруге президента — в обмен на различные уступки со стороны властей для бизнеса. К примеру, корпорация перечислила более 18 млн долларов на счета зарегистрированной в Германии фирмы, принадлежащей Чхве Сун Силь и ее дочери, за якобы оказанные этой компанией консультационные услуги, а также направляла крупные средства в созданные Чхве Сун Силь негосударственные фонды.

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