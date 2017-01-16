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  • 16.01, 12:40

Вице-председателя Samsung собираются арестовать по подозрению в коррупции

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Вице-председателя Samsung собираются арестовать по подозрению в коррупции

<nobr>Вице-председателя</nobr> Samsung собираются арестовать по подозрению в коррупции

Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест вице-председателя Samsung Group Ли Чжэ-Ёна, который приходится сыном председателю концерна и фактически является главой корпорации.

Дело Ли Чжэ-Ёна связано с расследованием против президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которой грозит импичмент. Наследнику Samsung предъявлены обвинения в коррупции, присвоении средств и даче ложных показаний, сообщает агентство Yonhap News.

По версии следствия, Ли Чжэ-Ён передавал подруге президента Цой Сун Силь крупные суммы денег в обмен на покровительство руководства страны. В общей сложности Чжэ-Ён передал Цой Сун Силь около 43 млрд вон (примерно $36 млн).

Так, в августе 2015 года Samsung перевел $18,3 млн на счета компании Цой Сун Силь, базирующейся в Германии. По данным следователей, подруга президента потратила эти деньги обучение своей дочери верховой езде.

Кроме этого, Samsung перечислил еще $17 млн двум некоммерческим фондам, которые также связаны с Цой Сун Силь. Все эти деньги прокуроры рассматривают как взятку.

В свою очередь корпорация Samsung признала, что перечисляла деньги в несколько фондов, но отвергла подозрения во взятке. Сам Чжэ-Ён категорически отрицает все обвинения и утверждает, что пожертвования в неправительственные фонды делались бескорыстно.

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