«Охота на дьявола»: новый шпионский детектив переместит зрителей НТВ в пространстве и времени

В понедельник, 13 марта, на НТВ начнется «Охота на дьявола». Это многосерийный шпионский детектив, который перенесет зрителя в
30-е годы XX века. Спецслужбы четырех стран разыскивают чертежи секретного оружия, способного предрешить исход Второй мировой войны.
Детали сценария держатся в строжайшем секрете, но корреспонденту НТВ Сергею Сыркину удалось проникнуть на съемочную площадку и приоткрыть завесу тайны.
Слежка, тайные переговоры, конспиративные квартиры — в «Охоте на дьявола» внимательными придется быть не только героям, но и зрителям.
Полина Максимова: «Ни одна эпизодическая роль там не просто так. Там нет массовки, просто так по фонам прошедшей. Все завязано настолько плотно: петелька, крючочек».
Полина Максимова за роль Ханны Тимманен — финской кинозвезды, музы героя Безрукова — сражалась. Устав от амплуа простоватой блондинки, она уже во время съемок «Охоты на дьявола» заявилась на площадку и убедила режиссера попробовать ее. И вот у нее первая роль в масштабной остросюжетной исторической ленте, а в партнерах — Сергей Безруков, который последние годы на телевидении почти не появлялся, Евгений Стычкин и Мария Луговая.
Полина Максимова, актриса: «Так получается, что, когда у тебя хороший партнер, ты и играешь как-то талантливее. Конечно, это взаимный обмен энергией творческой, которого сейчас мало осталось. И команда, и отношение и оператора, и режиссера, и подробность разбора. Когда вся группа работает на рождение проекта».
На площадке порой члены съемочной бригады оставались ночевать, чтобы утром как можно раньше начать подготовку к работе. Этого требовал взгляд режиссера и оператора. Камера за «Охотой на дьявола» не просто наблюдает, она становится с персонажами единым целым.
Эти муки и старания не прошли зря. Видно даже по первым трейлерам: как будто и не сериал, а полнометражное кино.
Восемьдесят процентов действия «Охоты на дьявола» разворачивается в Европе: Франция, Германия, Финляндия. Зритель без труда в кадре угадает эти страны и их столицы, но не Москву, в которой все эти сцены снимались. Кропотливая работа декораторов, оператора и графических дизайнеров переместит аудиторию НТВ и в пространстве, и во времени.
По сюжету в конце 30-х шпионы сразу нескольких стран пытаются найти чертежи русского физика Михаила Филиппова. Его изобретение — луч, способный передавать энергию взрыва на расстоянии, — может предрешить исход назревающей войны.
Загадочная смерть физика — не легенда. И об изобретении луча Филиппов действительно написал в газеты за день до гибели. Автора сценария сериала «Охота на дьявола» Дениса Карышева эта история захватила, как в детстве книги Дюма. Сценарий он писал два года, все старательнее закручивая нить повествования. Так, чтобы распутывать ее было интересно и старшему поколению, и хипстерам, увлеченным западными многосерийками.
Денис Карышев, автор сценария сериала «Охота на дьявола»: «Кино выстраивалось очень точно. Кино выстраивалось до минуты именно так, как должно жанровое кино строиться. Серии заканчиваются в тех кульминациях, которые мы закладывали. Будет интересно и неожиданно. Потому что все предположения насчет главных героев на данный момент так или иначе ошибочны».
Кем же окажется герой Сергея Безрукова — Макс Ливиус? Какая роль в шпионских играх достанется финской кинозвезде Ханне? Найдется ли дневник профессора? И если да, сможет ли он изменить будущее героев и страны? «Охота на дьявола» начнется на НТВ в понедельник, 13 марта, в 21:40.
Слежка, тайные переговоры, конспиративные квартиры — в «Охоте на дьявола» внимательными придется быть не только героям, но и зрителям.
Полина Максимова: «Ни одна эпизодическая роль там не просто так. Там нет массовки, просто так по фонам прошедшей. Все завязано настолько плотно: петелька, крючочек».
Полина Максимова за роль Ханны Тимманен — финской кинозвезды, музы героя Безрукова — сражалась. Устав от амплуа простоватой блондинки, она уже во время съемок «Охоты на дьявола» заявилась на площадку и убедила режиссера попробовать ее. И вот у нее первая роль в масштабной остросюжетной исторической ленте, а в партнерах — Сергей Безруков, который последние годы на телевидении почти не появлялся, Евгений Стычкин и Мария Луговая.
Полина Максимова, актриса: «Так получается, что, когда у тебя хороший партнер, ты и играешь как-то талантливее. Конечно, это взаимный обмен энергией творческой, которого сейчас мало осталось. И команда, и отношение и оператора, и режиссера, и подробность разбора. Когда вся группа работает на рождение проекта».
На площадке порой члены съемочной бригады оставались ночевать, чтобы утром как можно раньше начать подготовку к работе. Этого требовал взгляд режиссера и оператора. Камера за «Охотой на дьявола» не просто наблюдает, она становится с персонажами единым целым.
Эти муки и старания не прошли зря. Видно даже по первым трейлерам: как будто и не сериал, а полнометражное кино.
Восемьдесят процентов действия «Охоты на дьявола» разворачивается в Европе: Франция, Германия, Финляндия. Зритель без труда в кадре угадает эти страны и их столицы, но не Москву, в которой все эти сцены снимались. Кропотливая работа декораторов, оператора и графических дизайнеров переместит аудиторию НТВ и в пространстве, и во времени.
По сюжету в конце 30-х шпионы сразу нескольких стран пытаются найти чертежи русского физика Михаила Филиппова. Его изобретение — луч, способный передавать энергию взрыва на расстоянии, — может предрешить исход назревающей войны.
Загадочная смерть физика — не легенда. И об изобретении луча Филиппов действительно написал в газеты за день до гибели. Автора сценария сериала «Охота на дьявола» Дениса Карышева эта история захватила, как в детстве книги Дюма. Сценарий он писал два года, все старательнее закручивая нить повествования. Так, чтобы распутывать ее было интересно и старшему поколению, и хипстерам, увлеченным западными многосерийками.
Денис Карышев, автор сценария сериала «Охота на дьявола»: «Кино выстраивалось очень точно. Кино выстраивалось до минуты именно так, как должно жанровое кино строиться. Серии заканчиваются в тех кульминациях, которые мы закладывали. Будет интересно и неожиданно. Потому что все предположения насчет главных героев на данный момент так или иначе ошибочны».
Кем же окажется герой Сергея Безрукова — Макс Ливиус? Какая роль в шпионских играх достанется финской кинозвезде Ханне? Найдется ли дневник профессора? И если да, сможет ли он изменить будущее героев и страны? «Охота на дьявола» начнется на НТВ в понедельник, 13 марта, в 21:40.
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