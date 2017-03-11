Луговая не может забыть поцелуев Безрукова после съемок «Охоты на дьявола»

Сергей Безруков — человек без возраста. Коллеги единодушны: в свои 43 года народный артист дьявольски молодо выглядит и чертовски хорош собой — как персонаж Уайльда Дориан Грей.

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Все женщины считают, что народный артист достоин тысячи комплиментов. Актриса Мария Луговая не скрывает: Сергей Безруков — идеальный мужчина. Всегда вежлив, улыбчив, подтянут и одет с иголочки.



Мария Луговая давно мечтала познакомиться с Сергеем Безруковым. Но не ожидала, что их знакомство будет таким близким. В фильме «Охота на дьявола» она играет его возлюбленную, а это значит, что во время съемок не обошлось без романтических сцен.



Мария Луговая: «Многие женщины мне позавидуют, потому что я с ним не раз целовалась в этом фильме».



Актриса признается: рядом с Сергеем Безруковым она не наблюдала ни часов, ни дублей. На что-то большее Мария Луговая не претендует, ведь ее партнер по фильму счастлив в семье и все свободное от кино и театра время проводит со своими близкими.



Шпионский детектив «Охота на дьявола» с Сергеем Безруковым в главной роли смотрите в понедельник, 13 марта на НТВ.