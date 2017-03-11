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  • 12.03, 00:03
Луговая не может забыть поцелуев Безрукова после съемок «Охоты на дьявола». Безруков, знаменитости, кино, НТВ, премьера, сериалы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Луговая не может забыть поцелуев Безрукова после съемок «Охоты на дьявола»

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Луговая не может забыть поцелуев Безрукова после съемок «Охоты на дьявола»

Луговая не может забыть поцелуев Безрукова после съемок «Охоты на дьявола»

Луговая не может забыть поцелуев Безрукова после съемок «Охоты на дьявола»

    Сергей Безруков — человек без возраста. Коллеги единодушны: в свои 43 года народный артист дьявольски молодо выглядит и чертовски хорош собой — как персонаж Уайльда Дориан Грей.

    Все женщины считают, что народный артист достоин тысячи комплиментов. Актриса Мария Луговая не скрывает: Сергей Безруков — идеальный мужчина. Всегда вежлив, улыбчив, подтянут и одет с иголочки.

    Мария Луговая давно мечтала познакомиться с Сергеем Безруковым. Но не ожидала, что их знакомство будет таким близким. В фильме «Охота на дьявола» она играет его возлюбленную, а это значит, что во время съемок не обошлось без романтических сцен.

    Мария Луговая: «Многие женщины мне позавидуют, потому что я с ним не раз целовалась в этом фильме».

    Актриса признается: рядом с Сергеем Безруковым она не наблюдала ни часов, ни дублей. На что-то большее Мария Луговая не претендует, ведь ее партнер по фильму счастлив в семье и все свободное от кино и театра время проводит со своими близкими.

    Шпионский детектив «Охота на дьявола» с Сергеем Безруковым в главной роли смотрите в понедельник, 13 марта на НТВ.

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