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  • 11.03, 17:59
На НТВ стартует шпионский сериал о смертоносном советском сверхоружии. Безруков, кино, НТВ, премьера, сериалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На НТВ стартует шпионский сериал о смертоносном советском сверхоружии

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На НТВ стартует шпионский сериал о смертоносном советском сверхоружии

На НТВ стартует шпионский сериал о смертоносном советском сверхоружии

На НТВ стартует шпионский сериал о смертоносном советском сверхоружии

    В ближайший понедельник зрители НТВ смогут увидеть «Охоту на дьявола». Так называется многосерийный шпионский детектив, в котором снялся Сергей Безруков.

    Это остросюжетный сериал, рассказывающий о том, как спецслужбы Советского Союза, Франции, Германии и Финляндии ищут чертежи оружия, способного предрешить исход надвигающейся Второй мировой войны. Следить за происходящим на экране стоит очень внимательно. Фильм снят в жанре детектива, поэтому подсказкой может стать любая, даже самая незначительная деталь.

    Полина Максимова, актриса: «Каждая эпизодическая роль там не просто так, массовка не просто так фоном проходит. Все связано плотно».

    Денис Карышев, автор сценария сериала «Охота на дьявола»: «Кино выстраивалось очень точно. Кино выстраивалось до минуты именно так, как должно жанровое кино строиться. Серии заканчиваются кульминациями, которые мы закладывали».

    Авторы фильма предостерегают зрителей словами знаменитого сыщика Шерлока Холмса: не стройте заранее никаких гипотез, все они окажутся в той или иной степени ошибочными. Смотрите первую серию «Охоты на дьявола» на НТВ в понедельник, 13 марта, в 21:30.

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