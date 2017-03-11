На НТВ стартует шпионский сериал о смертоносном советском сверхоружии

В ближайший понедельник зрители НТВ смогут увидеть «Охоту на дьявола». Так называется многосерийный шпионский детектив, в котором снялся Сергей Безруков.
Это остросюжетный сериал, рассказывающий о том, как спецслужбы Советского Союза, Франции, Германии и Финляндии ищут чертежи оружия, способного предрешить исход надвигающейся Второй мировой войны. Следить за происходящим на экране стоит очень внимательно. Фильм снят в жанре детектива, поэтому подсказкой может стать любая, даже самая незначительная деталь.
Полина Максимова, актриса: «Каждая эпизодическая роль там не просто так, массовка не просто так фоном проходит. Все связано плотно».
Охоты на дьявола» на НТВ в понедельник, 13 марта, в 21:30.
Полина Максимова, актриса: «Каждая эпизодическая роль там не просто так, массовка не просто так фоном проходит. Все связано плотно».
Охоты на дьявола» на НТВ в понедельник, 13 марта, в 21:30.
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