Опубликовано первое видео со стройки макета Рейхстага в Подмосковье

Кадры строительства копии Рейхстага в Московской области опубликованы на странице компании «Оборонстрой» в соцсети «ВКонтакте».
На опубликованных «Оборонстроем» кадрах камера пролетает над объектом в подмосковном парке «Патриот» в Кубинке. На площадке работает кран, рядом со стройкой развевается флаг Советского Союза. Рабочие завершают монтаж каркаса макета здания Рейхстаг.
«Для безопасности бойцов, которые будут штурмовать макет Рейхстага, лестничные пролеты и окна закроют специальным ограждением. Это позволит вести бой на всех трех этажах. Крышу с флагштоком для подъёма Знамени Победы покроют так называемым „нескользящим“ поликарбонатом», — говорится в комментарии к видео.
Рядом с макетом здания, где располагалось правительство нацистов, возведут макет другого исторического объекта — дома Павлова, ставшего легендарным после Сталинградской битвы.
Напомним, что копия Рейхстага в парке «Патриот», по задумке авторов проекта, возводится в том числе и для тренировок молодых бойцов организации «Юнармия». Министр обороны Сергей Шойгу отмечал: хотелось бы, чтобы «юные бойцы штурмовали не что попало, а этот объект». В Минобороне были удивлены, что новость о строительстве в Кубинке вызвала возмущение у некоторых политиков и общественных деятелей. Макет Рейхстага будет служить патриотическому воспитанию юных россиян и напоминать о победе над нацизмом, ответил противникам идеи официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Ранее ряд немецких политиков и депутатов бундестага сочли инициативу Минобороны РФ провокацией и потребовали от германского руководства выразить недовольство России.
«Для безопасности бойцов, которые будут штурмовать макет Рейхстага, лестничные пролеты и окна закроют специальным ограждением. Это позволит вести бой на всех трех этажах. Крышу с флагштоком для подъёма Знамени Победы покроют так называемым „нескользящим“ поликарбонатом», — говорится в комментарии к видео.
Рядом с макетом здания, где располагалось правительство нацистов, возведут макет другого исторического объекта — дома Павлова, ставшего легендарным после Сталинградской битвы.
Напомним, что копия Рейхстага в парке «Патриот», по задумке авторов проекта, возводится в том числе и для тренировок молодых бойцов организации «Юнармия». Министр обороны Сергей Шойгу отмечал: хотелось бы, чтобы «юные бойцы штурмовали не что попало, а этот объект». В Минобороне были удивлены, что новость о строительстве в Кубинке вызвала возмущение у некоторых политиков и общественных деятелей. Макет Рейхстага будет служить патриотическому воспитанию юных россиян и напоминать о победе над нацизмом, ответил противникам идеи официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Ранее ряд немецких политиков и депутатов бундестага сочли инициативу Минобороны РФ провокацией и потребовали от германского руководства выразить недовольство России.
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