Минобороны строит в Подмосковье макет Рейхстага для юнармейцев

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что ведомство, которое он возглавляет, возводит в подмосковном парке «Патриот» макет Рейхстага.
Об этом глава Минобороны сообщил в ходе своего выступления на правительственном часе в Госдуме. По его словам, строительство Рейхстага в парке в Кубинке ведется ради тренировок юнармейцев. При этом он уточнил, что Рейхстаг строится не в полном объеме.
Сергей Шойгу: «В парке „Патриот“ строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место».
Также на территории «Патриота» создана полноразмерная партизанская деревня, передает «Интерфакс».
Сергей Шойгу: «В ней есть класс подготовки подрывников, кухня, повара, партизанская баня и даже землянка замполита».
Минобороны продолжает развивать парк. В настоящее время завершается создание линии фронта с окопами и блиндажами, чтоб посетители парка смогли почувствовать атмосферу жизни в таких условиях. Кроме того, в этом году в «Патриоте» появится возможность провести всей семьей день на службе на подлодке. В парке после утилизации будет размещен легкий корпус стратегической атомной подводной лодки «Архангельск», типа «Акула», отмечает ТАСС. По словам министра, на ней посетители смогут испытать «все, что там происходит, начиная с борьбы за выживание и заканчивая компотом и макаронами по-флотски».
Сергей Шойгу: «В парке „Патриот“ строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место».
Также на территории «Патриота» создана полноразмерная партизанская деревня, передает «Интерфакс».
Сергей Шойгу: «В ней есть класс подготовки подрывников, кухня, повара, партизанская баня и даже землянка замполита».
Минобороны продолжает развивать парк. В настоящее время завершается создание линии фронта с окопами и блиндажами, чтоб посетители парка смогли почувствовать атмосферу жизни в таких условиях. Кроме того, в этом году в «Патриоте» появится возможность провести всей семьей день на службе на подлодке. В парке после утилизации будет размещен легкий корпус стратегической атомной подводной лодки «Архангельск», типа «Акула», отмечает ТАСС. По словам министра, на ней посетители смогут испытать «все, что там происходит, начиная с борьбы за выживание и заканчивая компотом и макаронами по-флотски».
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