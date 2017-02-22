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  • 22.02, 16:34

Минобороны строит в Подмосковье макет Рейхстага для юнармейцев

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Минобороны строит в Подмосковье макет Рейхстага для юнармейцев

Минобороны строит в Подмосковье макет Рейхстага для юнармейцев

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что ведомство, которое он возглавляет, возводит в подмосковном парке «Патриот» макет Рейхстага.

Об этом глава Минобороны сообщил в ходе своего выступления на правительственном часе в Госдуме. По его словам, строительство Рейхстага в парке в Кубинке ведется ради тренировок юнармейцев. При этом он уточнил, что Рейхстаг строится не в полном объеме.

Сергей Шойгу: «В парке „Патриот“ строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место».

Также на территории «Патриота» создана полноразмерная партизанская деревня, передает «Интерфакс».

Сергей Шойгу: «В ней есть класс подготовки подрывников, кухня, повара, партизанская баня и даже землянка замполита».

Минобороны продолжает развивать парк. В настоящее время завершается создание линии фронта с окопами и блиндажами, чтоб посетители парка смогли почувствовать атмосферу жизни в таких условиях. Кроме того, в этом году в «Патриоте» появится возможность провести всей семьей день на службе на подлодке. В парке после утилизации будет размещен легкий корпус стратегической атомной подводной лодки «Архангельск», типа «Акула», отмечает ТАСС. По словам министра, на ней посетители смогут испытать «все, что там происходит, начиная с борьбы за выживание и заканчивая компотом и макаронами по-флотски».

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