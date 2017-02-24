Минобороны отреагировало на критику о создании копии Рейхстага

В Минобороны РФ недоумевают в связи с заявлениями некоторых политиков, возмутившихся планами по созданию копии Рейхстага 1945 года в парке «Патриот». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России
генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков отметил, что макет Рейхстага станет значимым элементом военно-исторического ландшафта парка. Он будет служить патриотическому воспитанию юных россиян и напоминать о победе над нацизмом, передает ТАСС.
Игорь Конашенков: «Нападки по этому поводу отдельных германских политиков вызывают не только крайнее недоумение, но и заставляют задуматься о том, каких же убеждений они на самом деле придерживаются о „строителях“ Третьего рейха в 1933–1945 годах».
При этом Конашенков отметил, что водружение советскими военными флага над Рейхстагом является одним из самых ярких и узнаваемых в мире символом победы над гитлеровской Германией.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах строительства в подмосковном парке «Патриот» макета Рейхстага, который будут штурмовать российские юнармейцы. Ряд немецких политиков и депутатов бундестага сочли эту инициативу провокацией и потребовали от германского руководства выразить недовольство России.
Игорь Конашенков: «Нападки по этому поводу отдельных германских политиков вызывают не только крайнее недоумение, но и заставляют задуматься о том, каких же убеждений они на самом деле придерживаются о „строителях“ Третьего рейха в 1933–1945 годах».
При этом Конашенков отметил, что водружение советскими военными флага над Рейхстагом является одним из самых ярких и узнаваемых в мире символом победы над гитлеровской Германией.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах строительства в подмосковном парке «Патриот» макета Рейхстага, который будут штурмовать российские юнармейцы. Ряд немецких политиков и депутатов бундестага сочли эту инициативу провокацией и потребовали от германского руководства выразить недовольство России.
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