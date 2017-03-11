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  • 11.03, 04:20

Голландская художница создает Ждуну подругу

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Голландская художница создает Ждуну подругу

Голландская художница создает Ждуну подругу

Голландская художница создает Ждуну подругу
  • Фото: margrietvanbreevoort/ instagram.com

    • Автор ставшего мемом Рунета Ждуна нидерландская художница Маргрит ван Бреворт работает над новым проектом.

    Художница Маргрит ван Бреворт опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию заготовки с подписью на английском языке: «Что это будет? Ждун или ждуня?»

    Примечательно, что запись сопровождается и русскими хэштэгами #ждун и #ждуня.

    #workinworkinworkin #newsculpture #process #whatwillitbe #zhdun or #zhdunya ? #ждун #ждуня

    Публикация от Margriet van Breevoort (@margrietvanbreevoort)



    За несколько дней до этого в Instagram художницы появился эскиз с изображением головы грустного существа, похожего на Ждуна.

    Zhdunya? #zhdun #ждун #zhdunya #drawing #homunculusloxodontus

    Публикация от Margriet van Breevoort (@margrietvanbreevoort)



    Скульптура голландской художницы ван Бреворт Homunculus loxodontus в российских соцсетях окрестили Ждуном. Автор посвятила свое творение всем людям, кто ждет и надеется. Из арт-галереи скульптуру Ждуна перенесли в холл медицинского центра Лейденского университета, где, как полагает автор, ей самое место.

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