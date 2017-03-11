Голландская художница создает Ждуну подругу

Автор ставшего мемом Рунета Ждуна нидерландская художница Маргрит ван Бреворт работает над новым проектом.
Художница Маргрит ван Бреворт опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию заготовки с подписью на английском языке: «Что это будет? Ждун или ждуня?»
Примечательно, что запись сопровождается и русскими хэштэгами #ждун и #ждуня.
За несколько дней до этого в Instagram художницы появился эскиз с изображением головы грустного существа, похожего на Ждуна.
в российских соцсетях окрестили Ждуном. Автор посвятила свое творение всем людям, кто ждет и надеется. Из арт-галереи скульптуру Ждуна перенесли в холл медицинского центра Лейденского университета, где, как полагает автор, ей самое место.
Примечательно, что запись сопровождается и русскими хэштэгами #ждун и #ждуня.
За несколько дней до этого в Instagram художницы появился эскиз с изображением головы грустного существа, похожего на Ждуна.
в российских соцсетях окрестили Ждуном. Автор посвятила свое творение всем людям, кто ждет и надеется. Из арт-галереи скульптуру Ждуна перенесли в холл медицинского центра Лейденского университета, где, как полагает автор, ей самое место.
Комментарии