Символ покоя и терпения: чем интернет-мем Ждун покорил русскую душу

Публикация от Kirill (@kirilltver77) Янв 31 2017 в 1:28 PST

Публикация от Vladislav Sh (@s_vladis) Янв 29 2017 в 11:47 PST

Публикация от Игорь Пермяков-Будённый (@4hcommunityboyside) Янв 28 2017 в 5:45 PST

Публикация от Litt (@litt_louis) Янв 26 2017 в 6:03 PST

Публикация от Jdun_official (@jdun_official) Янв 31 2017 в 5:41 PST

Куда только Ждуна не помещают: на известные картины, заседания правительства, даже на Банковский мост — вместо снятых оттуда грифонов. Сотни фотожаб на самые разные темы — и бытовые, и острые политические. Чем творение молодой голландской художницы тронуло российскую душу, попыталась понять европейскийИменно русская сотрудница нидерландской больницы первой полюбила Гомункула Локсодотуса. Ее фотографию перепечатали несколько сайтов — и Ждуну не пришлось долго ждать ни нового имени, ни признания.Молодая художница Маргит ван Бреворт ни русского, ни о России почти ничего не знает. Она никогда в нашей стране не была, и только после незапланированной победы Ждуна над русскими сердцами стала получать письма, запросы и предложения на русском. Например, купить Ждуна за сто тысяч долларов.Современные российские скульпторы, прекрасно знающие родную культуру, не создали того, что инстинктивно угадала Маргрит — встроенную в структуру нашей души умение беззаветно и терпеливо ждать.: «Первое, что бросается в глаза, когда приходишь в больницу — это лица, с какими пациенты ждут доктора. Такое выражение покорности и долготерпения. И вот я решила сделать что-то такое, что успокоит людей, дать им понять, что они не одиноки в своем ожидании».Банальное сидение в очереди со сложенными на животе ручками стало изображением какого-то глобального, почти медитативного — он же в позе лотоса! — состояния покоя. И хотя ожидание — скучное дело, со Ждуном ждать нам стало смешно: вместе с Цоем он ждет перемен, вместе с челябинцами — когда достроят метро, вместе со всем миром — Трампа. Ждун — это когда разницы между «было» и «стало», несмотря на волшебные крема и таблетки для похудания, нет. Ждун — это когда «я что-то нажала, и все исчезло», а на лице — полная безмятежность. Муж придет с работы и нажмет куда надо. Или не с работы. Или не придет. Переживу!Эту скульптуру вряд ли поймут испанцы и итальянцы — они не умеют ждать, будут нервничать и злиться. Англичане будут ждать с кислым лицом, потому что время — их частная собственность, которую отнимают. И только русские в полной мере оценили праздность, уютность и пассивность Ждуна. Только у нас есть поговорка: поспешишь — людей насмешишь. Только у нас в стране — одиннадцать часовых поясов. Куда нам спешить? Мы лучше подождем. Причем совершенно не важно чего. Доктора. Отпуска. Большой любви. Или хотя бы весны.