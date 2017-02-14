Символ покоя и терпения: чем интернет-мем Ждун покорил русскую душу

Сегодня полюбившийся россиянам Ждун перебрался из
арт-галереи в холл медицинского центра Лейденского университета. Там ему, по задумке автора, самое место. Скульптура, созданная голландской художницей Маргрит ван Бреворт еще весной прошлого года, в последние несколько недель стала невероятно популярным интернет-мемом.
Куда только Ждуна не помещают: на известные картины, заседания правительства, даже на Банковский мост — вместо снятых оттуда грифонов. Сотни фотожаб на самые разные темы — и бытовые, и острые политические. Чем творение молодой голландской художницы тронуло российскую душу, попыталась понять европейский корреспондент НТВ Лиза Герсон.
Именно русская сотрудница нидерландской больницы первой полюбила Гомункула Локсодотуса. Ее фотографию перепечатали несколько сайтов — и Ждуну не пришлось долго ждать ни нового имени, ни признания.
Молодая художница Маргит ван Бреворт ни русского, ни о России почти ничего не знает. Она никогда в нашей стране не была, и только после незапланированной победы Ждуна над русскими сердцами стала получать письма, запросы и предложения на русском. Например, купить Ждуна за сто тысяч долларов.
Современные российские скульпторы, прекрасно знающие родную культуру, не создали того, что инстинктивно угадала Маргрит — встроенную в структуру нашей души умение беззаветно и терпеливо ждать.
Маргрит ван Бреворт: «Первое, что бросается в глаза, когда приходишь в больницу — это лица, с какими пациенты ждут доктора. Такое выражение покорности и долготерпения. И вот я решила сделать что-то такое, что успокоит людей, дать им понять, что они не одиноки в своем ожидании».
Банальное сидение в очереди со сложенными на животе ручками стало изображением какого-то глобального, почти медитативного — он же в позе лотоса! — состояния покоя. И хотя ожидание — скучное дело, со Ждуном ждать нам стало смешно: вместе с Цоем он ждет перемен, вместе с челябинцами — когда достроят метро, вместе со всем миром — Трампа. Ждун — это когда разницы между «было» и «стало», несмотря на волшебные крема и таблетки для похудания, нет. Ждун — это когда «я что-то нажала, и все исчезло», а на лице — полная безмятежность. Муж придет с работы и нажмет куда надо. Или не с работы. Или не придет. Переживу!
Эту скульптуру вряд ли поймут испанцы и итальянцы — они не умеют ждать, будут нервничать и злиться. Англичане будут ждать с кислым лицом, потому что время — их частная собственность, которую отнимают. И только русские в полной мере оценили праздность, уютность и пассивность Ждуна. Только у нас есть поговорка: поспешишь — людей насмешишь. Только у нас в стране — одиннадцать часовых поясов. Куда нам спешить? Мы лучше подождем. Причем совершенно не важно чего. Доктора. Отпуска. Большой любви. Или хотя бы весны.
Именно русская сотрудница нидерландской больницы первой полюбила Гомункула Локсодотуса. Ее фотографию перепечатали несколько сайтов — и Ждуну не пришлось долго ждать ни нового имени, ни признания.
Молодая художница Маргит ван Бреворт ни русского, ни о России почти ничего не знает. Она никогда в нашей стране не была, и только после незапланированной победы Ждуна над русскими сердцами стала получать письма, запросы и предложения на русском. Например, купить Ждуна за сто тысяч долларов.
Современные российские скульпторы, прекрасно знающие родную культуру, не создали того, что инстинктивно угадала Маргрит — встроенную в структуру нашей души умение беззаветно и терпеливо ждать.
Маргрит ван Бреворт: «Первое, что бросается в глаза, когда приходишь в больницу — это лица, с какими пациенты ждут доктора. Такое выражение покорности и долготерпения. И вот я решила сделать что-то такое, что успокоит людей, дать им понять, что они не одиноки в своем ожидании».
Банальное сидение в очереди со сложенными на животе ручками стало изображением какого-то глобального, почти медитативного — он же в позе лотоса! — состояния покоя. И хотя ожидание — скучное дело, со Ждуном ждать нам стало смешно: вместе с Цоем он ждет перемен, вместе с челябинцами — когда достроят метро, вместе со всем миром — Трампа. Ждун — это когда разницы между «было» и «стало», несмотря на волшебные крема и таблетки для похудания, нет. Ждун — это когда «я что-то нажала, и все исчезло», а на лице — полная безмятежность. Муж придет с работы и нажмет куда надо. Или не с работы. Или не придет. Переживу!
Эту скульптуру вряд ли поймут испанцы и итальянцы — они не умеют ждать, будут нервничать и злиться. Англичане будут ждать с кислым лицом, потому что время — их частная собственность, которую отнимают. И только русские в полной мере оценили праздность, уютность и пассивность Ждуна. Только у нас есть поговорка: поспешишь — людей насмешишь. Только у нас в стране — одиннадцать часовых поясов. Куда нам спешить? Мы лучше подождем. Причем совершенно не важно чего. Доктора. Отпуска. Большой любви. Или хотя бы весны.
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