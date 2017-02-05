Встречу Тимошенко с Трампом у туалета высмеяли мемом Ждун

Бывший
премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подверглась насмешкам со стороны пользователей социальных сетей после выяснения подробностей ее встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее украинское подразделение BBC со ссылкой на свои источники сообщило, что перед встречей с главой Белого дома Тимошенко ждала его у туалета, после чего политики проследовали в офис. Эта деталь не ускользнула от внимания пользователей Интернета, которые незамедлительно представили Тимошенко в образе Ждуна.
За последний месяц мем Ждун обрел в Рунете высокую популярность. Ждун — это существо, внешне напоминающее нечто среднее между слоном и тюленем. Эта реальная скульптура, созданная в Нидерландах в прошлом году. Ее автор Маргрит ван Брифорт в работе вдохновлялась людьми, которые сидят в очередях в общественных местах. В России с изображением Ждуна стали скрещивать вообще всех ждущих чего-либо: от героев сказок до реальных политиков.
Тимошенко — не единственный украинский политик, которую связали с этим мемом. Так, в Сети набирает популярность коллаж, на котором в образе Ждуна представлен Пётр Порошенко. С помощью изображения пользователи попытались выразить чувства украинского лидера, который так долго ждет введения Евросоюзом безвизового режима для граждан своей страны.
«Тимошенко встретилась с Трампом.»— Волчара с Уолл-стрит (@MIITya1989) 5 февраля 2017 г.
Экс-премьер Украины ждала президента США возле туалета. pic.twitter.com/uFuVqxYCYB
За последний месяц мем Ждун обрел в Рунете высокую популярность. Ждун — это существо, внешне напоминающее нечто среднее между слоном и тюленем. Эта реальная скульптура, созданная в Нидерландах в прошлом году. Ее автор Маргрит ван Брифорт в работе вдохновлялась людьми, которые сидят в очередях в общественных местах. В России с изображением Ждуна стали скрещивать вообще всех ждущих чего-либо: от героев сказок до реальных политиков.
Тимошенко — не единственный украинский политик, которую связали с этим мемом. Так, в Сети набирает популярность коллаж, на котором в образе Ждуна представлен Пётр Порошенко. С помощью изображения пользователи попытались выразить чувства украинского лидера, который так долго ждет введения Евросоюзом безвизового режима для граждан своей страны.
#Ждун Безвиза: жители #Украина скрестили #Порошенко с героем #мем ов #Порошенко pic.twitter.com/5v0Glv02pv— Michael Giovani (@SergeNeron) 4 февраля 2017 г.
#Порошенко-#Ждун pic.twitter.com/Efymzk6GCY— Руслан А. (@ruslan_r_a) 3 февраля 2017 г.
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