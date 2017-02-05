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  • 06.02, 07:34

Встречу Тимошенко с Трампом у туалета высмеяли мемом Ждун

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Встречу Тимошенко с Трампом у туалета высмеяли мемом Ждун

Встречу Тимошенко с Трампом у туалета высмеяли мемом Ждун

Встречу Тимошенко с Трампом у туалета высмеяли мемом Ждун
  • Фото: @theinsider_ua /twitter.com

    • Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подверглась насмешкам со стороны пользователей социальных сетей после выяснения подробностей ее встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Ранее украинское подразделение BBC со ссылкой на свои источники сообщило, что перед встречей с главой Белого дома Тимошенко ждала его у туалета, после чего политики проследовали в офис. Эта деталь не ускользнула от внимания пользователей Интернета, которые незамедлительно представили Тимошенко в образе Ждуна.




    За последний месяц мем Ждун обрел в Рунете высокую популярность. Ждун — это существо, внешне напоминающее нечто среднее между слоном и тюленем. Эта реальная скульптура, созданная в Нидерландах в прошлом году. Ее автор Маргрит ван Брифорт в работе вдохновлялась людьми, которые сидят в очередях в общественных местах. В России с изображением Ждуна стали скрещивать вообще всех ждущих чего-либо: от героев сказок до реальных политиков.

    Тимошенко — не единственный украинский политик, которую связали с этим мемом. Так, в Сети набирает популярность коллаж, на котором в образе Ждуна представлен Пётр Порошенко. С помощью изображения пользователи попытались выразить чувства украинского лидера, который так долго ждет введения Евросоюзом безвизового режима для граждан своей страны.







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