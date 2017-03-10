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  • 10.03, 20:45

В Нью-Йорке отказались обнародовать причину смерти Чуркина

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В Нью-Йорке отказались обнародовать причину смерти Чуркина

В <nobr>Нью-Йорке</nobr> отказались обнародовать причину смерти Чуркина

Судмедэксперт Нью-Йорка не будет публично говорить о причине и характере смерти Виталия Чуркина.

Соответствующее поручение судмедэксперту дал юридический департамент Нью-Йорка. Не обнародовать информацию о смерти дипломата решено для соблюдения международного права и протокола.

При этом, отметили в офисе судмедэксперта, в формальных запросах Госдепа подчеркивается, что дипломатический иммунитет Чуркина сохраняется и после его смерти, передает РИА Новости.

Напомним, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Находясь на работе, он почувствовал себя плохо. В больнице, куда экстренно доставили дипломата, врачи констатировали смерть. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, причиной смерти Виталия Чуркина стал сердечный приступ.

А в конце февраля в СМИ появилась информация о том, что точная причина смерти Чуркина будет установлена через несколько недель, после проведения гистологических и токсикологических анализов.

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