В Нью-Йорке отказались обнародовать причину смерти Чуркина

Судмедэксперт
Нью-Йорка не будет публично говорить о причине и характере смерти Виталия Чуркина.
Соответствующее поручение судмедэксперту дал юридический департамент Нью-Йорка. Не обнародовать информацию о смерти дипломата решено для соблюдения международного права и протокола.
При этом, отметили в офисе судмедэксперта, в формальных запросах Госдепа подчеркивается, что дипломатический иммунитет Чуркина сохраняется и после его смерти, передает РИА Новости.
констатировали смерть. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, причиной смерти Виталия Чуркина стал сердечный приступ.
проведения гистологических и токсикологических анализов.
При этом, отметили в офисе судмедэксперта, в формальных запросах Госдепа подчеркивается, что дипломатический иммунитет Чуркина сохраняется и после его смерти, передает РИА Новости.
констатировали смерть. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, причиной смерти Виталия Чуркина стал сердечный приступ.
проведения гистологических и токсикологических анализов.
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